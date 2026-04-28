Άγιος Δημήτριος: Στο Ναυτοδικείο Πειραιά ο 20χρονος δράστης της δολοφονίας του 27χρονου – Δείτε βίντεο

Ο 20χρονος δράστης της δολοφονίας του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο, οδηγήθηκε το πρωί της Τρίτης στο Ναυτοδικείο Πειραιά προκειμένου να απολογηθεί.

Υπενθυμίζεται ότι κατηγορούμενοι στην υπόθεση είναι η 20χρονη σύντροφος του δράστη, ένας 20χρονος φίλος του και ακόμη μία 20χρονη φίλη, οι οποίοι φέρονται να βρίσκονταν μαζί του μετά τη διάπραξη της δολοφονίας.

Την ίδια στιγμή και σύμφωνα με το newsit.gr, ο 20χρονος δράστης αναμένεται να απολογηθεί σήμερα για τη δολοφονία του 27χρονου.

Δείτε βίντεο

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο παππούς του 20χρονου απέδωσε την ευθύνη στην κοπέλα του θύματος, υποστηρίζοντας ότι του έλεγε πως ο πρώην σύντροφός της την απειλούσε.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι ο δράστης κυκλοφορούσε προηγουμένως με μαχαίρι και είχε συλληφθεί για παρόμοια περιστατικά, καθώς και η ομολογία της πρώην συντρόφου του ότι περηφανευόταν για το κρητικό μαχαίρι που κατείχε.

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

