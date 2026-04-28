Άγιος Δημήτριος: Στο Ναυτοδικείο Πειραιά ο 20χρονος δράστης της δολοφονίας του 27χρονου – Δείτε βίντεο

Ο 20χρονος δράστης της δολοφονίας του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο, οδηγήθηκε το πρωί της Τρίτης στο Ναυτοδικείο Πειραιά προκειμένου να απολογηθεί.

Υπενθυμίζεται ότι κατηγορούμενοι στην υπόθεση είναι η 20χρονη σύντροφος του δράστη, ένας 20χρονος φίλος του και ακόμη μία 20χρονη φίλη, οι οποίοι φέρονται να βρίσκονταν μαζί του μετά τη διάπραξη της δολοφονίας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο παππούς του 20χρονου απέδωσε την ευθύνη στην κοπέλα του θύματος, υποστηρίζοντας ότι του έλεγε πως ο πρώην σύντροφός της την απειλούσε.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο παππούς του 20χρονου απέδωσε την ευθύνη στην κοπέλα του θύματος, υποστηρίζοντας ότι του έλεγε πως ο πρώην σύντροφός της την απειλούσε.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι ο δράστης κυκλοφορούσε προηγουμένως με μαχαίρι και είχε συλληφθεί για παρόμοια περιστατικά, καθώς και η ομολογία της πρώην συντρόφου του ότι περηφανευόταν για το κρητικό μαχαίρι που κατείχε.