Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκαν 3 άτομα για κλοπές και διαρρήξεις

Πέραν της αστυνόμευσης του Νομού Θεσσαλονίκης με πεζές και εποχούμενες περιπολίες, συστηματικές και στοχευμένες δράσεις που οδηγούν σε αυτόφωρες συλλήψεις για διάφορα αδικήματα, Υπηρεσίες της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης διενεργούν έρευνες σχετικά με υποθέσεις που έλαβαν χώρα σε προγενέστερο χρόνο, προκειμένου να ταυτοποιηθούν οι δράστες.

Στο πλαίσιο αυτό, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νεάπολης-Συκεών σχημάτισαν, κατά περίπτωση, δικογραφίες, σε βάρος δύο ημεδαπών ηλικίας 35 και 31 ετών, αλλά και σε βάρος 30χρονου αλλοδαπού, για τρεις 3 κλοπές-διαρρήξεις καταστημάτων και μία 1 κλοπή από οικία.

Τα ανωτέρω αδικήματα τελέστηκαν κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου – Μαρτίου του τρέχοντος έτους στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Νεάπολης – Συκεών και αφαιρέθηκαν διάφορα προϊόντα συνολικής αξίας 800 ευρώ και κοσμήματα-χρυσαφικά.

Οι σχηματισθείσες δικογραφίες θα υποβληθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

