Δίκη για τα Τέμπη: Μήνυση σε Κυρανάκη καταθέτει ο κατηγορούμενος Νικολάου

Κατάθεση μήνυσης εις βάρος του Αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη για συκοφαντική δυσφήμιση και ψεύδη καταμήνυση προανήγγειλε ο Θέμης Σοφός, συνήγορος του δεύτερου κατηγορούμενου της υπόθεσης των Τεμπών.

Σύμφωνα με το protothema.gr πρόκειται για τον κατηγορούμενο Δημήτρη Νικολάου, για τον οποίο το Ελληνικό Δημόσιο -όπως και για τρεις ακόμη κατηγορούμενους- έχει υποβάλλει δήλωση προς υποστήριξη της κατηγορίας στη δίκη που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Λάρισα.

Σήμερα ο κ. Σοφός έλαβε το λόγο το δικαστήριο για να τοποθετηθεί επί της δήλωσης παράστασης του Ελληνικού Δημοσίου και τόνισε ότι ο εντολέας του εκτός της μήνυσης σε βάρος του κυρίου Κυρανάκη προτίθεται να καταθέσει και δήλωση υποστήριξη της κατηγορίας στην ανάκριση που βρίσκεται σε εξέλιξη στον Άρειο Πάγο για τον Κώστα Αχ. Καραμανλή. Να σημειωθεί ότι ο κ. Νικολάου είναι πρώην επιθεωρητής του ΟΣΕ, πρώην προϊστάμενος του Τμήματος Επιθεώρησης Λάρισας. Σύμφωνα μάλιστα με την συγγενή θύματος Χρυσούλα Χλωρού, η πλευρά του επιθεωρητή θα καταθέσει μήνυση και προς τον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη.

«Δεν τέλεσε αξιόποινη πράξη ο κ. Νικολάου, δεν διατάραξε την ασφάλεια της συγκοινωνίας ούτε το τραγικό δυστύχημα. Τα ψεύδη θα τελειώσουν σε αυτή την αίθουσα και θα αρχίσουν οι αλήθειες» είπε μεταξύ άλλων στη σχετική τοποθέτησή του στο δικαστήριο ο κ. Σοφός και χαρακτήρισε τη δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας σε βάρος του από το Ελληνικό Δημόσιο μη νόμιμη.

«Ο εντολέας μου παρέμενε στις φυλακές της Λάρισας για ένα έτος με διαστρέβλωση της πραγματικότητας ευθείες παρεμβάσεις κυβερνητικών στελεχών» επισήμανε ακόμη ο κ. Σοφός, στρέφοντας τα «πυρά» του στον υπουργό Μεταφορών Κων. Κυρανάκη για τον οποίο ανέφερε πως «δηλώνει υποστήριξη της κατηγορίας ενώ θα έπρεπε να είναι απολογούμενος για όσα έχουν συμβεί».

Ειδικότερα, ο συνήγορος αναφέρθηκε σε επιστολή του κυρίου Κυρανάκη που εστάλη στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους τρεις ημέρες πριν την έναρξη της δίκης για τα Τέμπη ζητώντας του επί της ουσίας να εκπροσωπήσει το Ελληνικό Δημόσιο στη δίκη με δήλωση προς υποστήριξη της κατηγορίας. «Κατόπιν το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους έσπευσε να δηλώσει παράσταση προ υποστήριξη της κατηγορίας κατά των τεσσάρων κατηγορούμενων» είπε ο κ. Σοφός και συνέχισε: «Ο κύριος Κυρανάκης που στρέφεται κατά του εντολέα μου υποστηρίζει ότι από τις αποδιδόμενες πράξεις σε κ. Νικολάου προκύπτει υλική ζημία του Δημοσίου, όμως κατά το χρόνο του δυστυχήματα το δίκτυο δεν υποστηρίζονταν. Τα ηλεκτρονικά συστήματα ασφαλείας δεν λειτουργούσαν με ευθύνη του Δημοσίου του ΟΣΕ. Το ETCS σύστημα αυτόματης πέδησης, το GSMR. Τα συστήματα ασφαλείας δεν επαρκούσαν σε γνώση του τότε υπουργού Μεταφορών και όλης της ιεραρχίας του υπουργείου. Οι δικλείδες αυτές ασφαλείας δεν υπήρχαν και δεν υπάρχουν μέχρι και σήμερα. Το λέω για τον κ. Κυρανάκη γιατί η έννοια της διακινδύνευσης συνεχίζει μέχρι και σήμερα. Ελλοχεύει μόνιμος κίνδυνος μέχρι και σήμερα για την ασφάλεια των συγκοινωνιών. Το ότι ο κ. Κυρανάκης βουτάει τέσσερις από το σάκο των κατηγορούμενων και δηλώνει παράσταση υποστήριξης της κατηγορίας εις βάρος τους δημιουργεί σοβαρότατο ζήτημα παραβίασης του υπηρεσιακού του καθήκοντος».

Σε ό, τι αφορά στις δηλώσεις των Δικηγορικών Συλλόγων και του σωματείου «Έλξις», ο κ. Σοφός τόνισε ότι θα τοποθετηθεί στην επόμενη δικάσιμο.

Νωρίτερα, ο συνήγορος προς υποστήριξη της κατηγορίας Θρ. Κονταξής, ο οποίος εκπροσωπεί την κατηγορούμενη Λουκία Τουμπανάκη, ζήτησε να αποβληθούν από τη δίκη οι Δικηγορικοί Σύλλογοι. «Καλούνται οι κατηγορούμενοι να αντιμετωπίσουν τους Δικηγορικούς Συλλόγους και αυτό συνιστά παραβίαση της αρχής της ισότητας» είπε ο εν λόγω συνήγορος, σημειώνοντας ότι η Δικαιοσύνη προστατεύει το δημόσια συμφέροντα και όχι οι Δικηγορικοί Σύλλογοι όπως υποστήριξαν οι εκπρόσωποί τους στη δίκη. «Γιατί χρειάζεστε υποστήριξη από τους Συλλόγους;» είπε ο κ. Κονταξής επιχειρηματολογώντας υπέρ της αποβολής των Δικηγορικών Συλλόγων από τη δίκη.

«Η εντολέας μου η κυρία Τουμπανάκη ήταν υπεύθυνη ολοκλήρωσης της σηματοδότησης-τηλεδιοίκησης η οποία παραδόθηκε το 2021 και τελειώνει εκεί η συμμετοχή της. Δεν έχει καμία σχέση με το επίδικο συμβάν», είπε ακόμη ο συνήγορος για τον βαθμό εμπλοκής της εντολέα του και καταλήγοντας ανέφερε πως «δεν μπορεί να εμφανιστεί κανείς παραδικονομικός φρουρός της Δικαιοσύνης», ζητώντας από το δικαστήριο την αποβολή των Δικηγορικών Συλλόγων από τη δίκη.

Οι συνήγοροι του κατηγορούμενου Χρήστου Διονέλη δήλωσαν καταρχάς ότι ο εντολέας πρώην διευθύνων σύμβουλος της ΕΡΓΟΣΕ αποχώρησε από τη θέση αυτή το 2019. Οι συνήγοροι ζήτησαν να αποβληθεί από την παράσταση στη δίκη ο Δικηγορικός Σύλλογος, σημειώνοντας μεταξύ άλλων πως δεν συνάδει με τον εγγυητικό του ρόλο η παράστασή του στη δίκη.

Ακόμη οι συνήγοροι των κατηγορούμενων δυο στελεχών της Hellenic Train, Maurizio Capotorto και Luigi Bussoletti γνωστοποίησαν ότι θα υποβάλλουν αντιρρήσεις μόνο τα για τα Σωματεία (Δικηγορικούς Συλλόγους και «Έλξις» που δήλωσαν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας) και όχι για τους συγγενείς.

Τέλος, η δίκη συνεχίζεται.

