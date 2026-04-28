MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Booking.com: Πού θα ταξιδέψουν οι Έλληνες την Πρωτομαγιά

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Η αργία της Πρωτομαγιάς σε συνδυασμό με το Σαββατοκύριακο που ακολουθεί εφέτος, αποτελεί για τους Έλληνες μία ακόμη αφορμή για σύντομες αποδράσεις.

Δημοφιλείς ελληνικοί προορισμοί διατηρούν υψηλά ποσοστά ζήτησης, σημειώνοντας μάλιστα και αύξηση με τις γειτονικές χώρες να ακολουθούν.

Πρόσφατα στοιχεία της Booking.com, μέλος της Booking Holdings Inc, καταδεικνύουν αύξηση 19% στις συνολικές αναζητήσεις Ελλήνων ταξιδιωτών για διαμονές (εντός και εκτός Ελλάδας) για το διάστημα 30 Απριλίου έως 3 Μαΐου 2026, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη παραμένουν σταθερές επιλογές καταγράφοντας μάλιστα αύξηση 5% και 14% αντίστοιχα. Εντυπωσιακή άνοδο παρουσιάζουν πιο «παραδοσιακοί» προορισμοί για ανοιξιάτικες αποδράσεις, όπως το Ναύπλιο (+84%) και ο Βόλος (+53%).

Ιδιαίτερα αυξημένη κινητικότητα παρατηρείται στις αναζητήσεις προορισμών city breaks σε λιγότερο κορεσμένους προορισμούς, με τη Ναύπακτο να ξεχωρίζει (+137%), τη Μονεμβασιά (+88%) και την Κέρκυρα (+59%) να ακολουθούν, επιβεβαιώνοντας τη στροφή των ταξιδιωτών σε προορισμούς που έντονα συνδεδεμένες με αυθεντικές τοπικές εμπειρίες. Η Καλαμάτα σημειώνει επίσης άνοδο (+46%), ενώ τα Ιωάννινα παραμένουν σταθερά δημοφιλή (+5%).

Πέρα από τους εγχώριους προορισμούς η Ρώμη (+7%), η Κωνσταντινούπολη (+19%) και το Λονδίνο (+16%) συγκαταλέγονται στις πιο δημοφιλείς επιλογές οι οποίες σημείωσαν αύξηση.

Αντίθετα, παρατηρείται μικρή υποχώρηση στο ενδιαφέρον για προορισμούς όπως η Βουδαπέστη (-18%) και η Βιέννη (-19%), υποδηλώνοντας μια πιθανή μετατόπιση των προτιμήσεων προς άλλες πόλεις ή την ταύτισή τους με περισσότερο χειμερινές αποδράσεις.

Σύμφωνα με την Booking.com η συνολική αύξηση των αναζητήσεων επιβεβαιώνει τη δυναμική των σύντομων ταξιδιών και των αποδράσεων της «τελευταίας στιγμής». Το τριήμερο της Πρωτομαγιάς αποτελεί ιδανική ευκαιρία για μικρές «αποδράσεις ανανέωσης», με τους ταξιδιώτες να επιλέγουν προορισμούς που συνδυάζουν εύκολη πρόσβαση, φυσική ομορφιά και αυθεντικές εμπειρίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 5 ώρες πριν

Έπεσε το τέρμα σε αγώνα χάντμπολ – Παραλίγο να “πλακώσει” τον τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ – Δείτε βίντεο

LIFESTYLE 22 ώρες πριν

Λευτέρης Πανταζής: Με την κόρη μου ήρθαμε πιο κοντά την περίοδο του κορονοϊού

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Γαλάτσι: Στο νοσοκομείο 45χρονος μετά από καβγά για μια θέση στάθμευσης

ΚΑΙΡΟΣ 19 ώρες πριν

Κολυδάς: “Κλείδωσε” η ψυχρή εισβολή για την Πρωτομαγιά – Έρχονται βροχές και καταιγίδες

ΔΙΕΘΝΗ 14 ώρες πριν

Ο Πάπας Λέων ΙΔ’ υποδέχθηκε την πρώτη γυναίκα που ηγείται της Αγγλικανικής Εκκλησίας

ΔΙΕΘΝΗ 16 ώρες πριν

Γερμανία: Αύξηση στις αιτήσεις αντιρρησιών συνείδησης μετά το νέο νόμο για τη θητεία