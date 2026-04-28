Booking.com: Πού θα ταξιδέψουν οι Έλληνες την Πρωτομαγιά

Η αργία της Πρωτομαγιάς σε συνδυασμό με το Σαββατοκύριακο που ακολουθεί εφέτος, αποτελεί για τους Έλληνες μία ακόμη αφορμή για σύντομες αποδράσεις.

Δημοφιλείς ελληνικοί προορισμοί διατηρούν υψηλά ποσοστά ζήτησης, σημειώνοντας μάλιστα και αύξηση με τις γειτονικές χώρες να ακολουθούν.

Πρόσφατα στοιχεία της Booking.com, μέλος της Booking Holdings Inc, καταδεικνύουν αύξηση 19% στις συνολικές αναζητήσεις Ελλήνων ταξιδιωτών για διαμονές (εντός και εκτός Ελλάδας) για το διάστημα 30 Απριλίου έως 3 Μαΐου 2026, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη παραμένουν σταθερές επιλογές καταγράφοντας μάλιστα αύξηση 5% και 14% αντίστοιχα. Εντυπωσιακή άνοδο παρουσιάζουν πιο «παραδοσιακοί» προορισμοί για ανοιξιάτικες αποδράσεις, όπως το Ναύπλιο (+84%) και ο Βόλος (+53%).

Ιδιαίτερα αυξημένη κινητικότητα παρατηρείται στις αναζητήσεις προορισμών city breaks σε λιγότερο κορεσμένους προορισμούς, με τη Ναύπακτο να ξεχωρίζει (+137%), τη Μονεμβασιά (+88%) και την Κέρκυρα (+59%) να ακολουθούν, επιβεβαιώνοντας τη στροφή των ταξιδιωτών σε προορισμούς που έντονα συνδεδεμένες με αυθεντικές τοπικές εμπειρίες. Η Καλαμάτα σημειώνει επίσης άνοδο (+46%), ενώ τα Ιωάννινα παραμένουν σταθερά δημοφιλή (+5%).

Πέρα από τους εγχώριους προορισμούς η Ρώμη (+7%), η Κωνσταντινούπολη (+19%) και το Λονδίνο (+16%) συγκαταλέγονται στις πιο δημοφιλείς επιλογές οι οποίες σημείωσαν αύξηση.

Αντίθετα, παρατηρείται μικρή υποχώρηση στο ενδιαφέρον για προορισμούς όπως η Βουδαπέστη (-18%) και η Βιέννη (-19%), υποδηλώνοντας μια πιθανή μετατόπιση των προτιμήσεων προς άλλες πόλεις ή την ταύτισή τους με περισσότερο χειμερινές αποδράσεις.

Σύμφωνα με την Booking.com η συνολική αύξηση των αναζητήσεων επιβεβαιώνει τη δυναμική των σύντομων ταξιδιών και των αποδράσεων της «τελευταίας στιγμής». Το τριήμερο της Πρωτομαγιάς αποτελεί ιδανική ευκαιρία για μικρές «αποδράσεις ανανέωσης», με τους ταξιδιώτες να επιλέγουν προορισμούς που συνδυάζουν εύκολη πρόσβαση, φυσική ομορφιά και αυθεντικές εμπειρίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ