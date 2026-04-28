Τροχαίο στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης: Ανετράπη φορτηγό στο ύψος του Ελληνικού – Εγκλωβίστηκε ο οδηγός

THESTIVAL TEAM

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (28/4) στη λεωφόρο Βουλιαγμένης στην Αθήνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα φορτηγό ανετράπη στο ύψος του Ελληνικού και συγκεκριμένα στη συμβολή της Βουλιαγμένης με την Ιασωνίδου, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί ο οδηγός του.

Στο σημείο έσπευσε η αστυνομία, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, και άνδρες της Πυροσβεστικής, οι οποίοι έχουν ξεκινήσει επιχείρηση απεγκλωβισμού του οδηγού.

Το σημείο είναι αποκλεισμένο και η κίνηση των διερχόμενων οχημάτων διεξάγεται με δυσκολία.

Αθήνα Τροχαίο ατύχημα

