Τροχαίο στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης: Ανετράπη φορτηγό στο ύψος του Ελληνικού – Εγκλωβίστηκε ο οδηγός

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (28/4) στη λεωφόρο Βουλιαγμένης στην Αθήνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα φορτηγό ανετράπη στο ύψος του Ελληνικού και συγκεκριμένα στη συμβολή της Βουλιαγμένης με την Ιασωνίδου, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί ο οδηγός του.

Στο σημείο έσπευσε η αστυνομία, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, και άνδρες της Πυροσβεστικής, οι οποίοι έχουν ξεκινήσει επιχείρηση απεγκλωβισμού του οδηγού.

Το σημείο είναι αποκλεισμένο και η κίνηση των διερχόμενων οχημάτων διεξάγεται με δυσκολία.