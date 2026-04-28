MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιάννης Οικονόμου: Δεν ακυρώνουμε το επιτελικό κράτος

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Για την πρωτοβουλία του να υπογράψει την ανοιχτή επιστολή μαζί με άλλους τέσσερις γαλάζιους βουλευτές μίλησε ο βουλευτής της ΝΔ, Γιάννης Οικονόμου, σημειώνοντας πως η επιστολή του δεν ακυρώνει το «επιτελικό κράτος» που έχει αποδεχθεί όπως λέει σωτήριο.

Ο Γιάννης Οικονόμου, μιλώντας στην τηλεόραση της ΕΡΤ, σημείωσε πως στόχος της επιστολής είναι να αναβαθμιστεί ο ρόλος του βουλευτή κρατώντας τα θετικά. Έσπευσε να τονίσει πως το «επιτελικό κράτος» έχει συνδράμει θετικά σε ορισμένα πράγματα.

Σημείωσε πως η Νέα Δημοκρατία με την εμπειρία δεκαετιών μπορεί να βοηθήσει ώστε να αλλάξουν κάποια πράγματα. «Ούτε ανατρέχουμε στο παρελθόν, ούτε αναπαράγουμε μοντέλα», σημείωσε.

Σε ερώτηση γιατί δεν άσκησε την ίδια κριτική όταν ήταν μέλος του υπουργικού συμβουλίου είπε πως μια περίοδος διακυβέρνησης έχει συνέχεια, δεν κρίνεται από μια στιγμή και επανέλαβε πως «το επιτελικό κράτος» έχει συμβάλλει θετικά σε διάφορες περιόδους, όπως την εποχή της πανδημίας.

Σε άλλη ερώτηση γιατί δεν κατατέθηκαν οι προτάσεις κατά τον προσυνεδριακό διάλογο της Νέας Δημοκρατίας, ο ίδιος απάντησε ότι έχουν κατατεθεί παρόμοιες προτάσεις και στο παρελθόν «και θα το κάνουμε και στο μέλλον».

Γιάννης Οικονόμου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

