Όταν οι πολιτικοί θέλουν να είναι χρήσιμοι

Τις κλινικές του νοσοκομείου «ΑΧΕΠΑ» που αναβαθμίστηκαν με χρηματοδότηση από την Αντιπεριφέρεια Θεσσαλονίκης, πήγε να δει πρόσφατα, ο Αντιπεριφερειάρχης Κ. Γιουτίκας, αλλά τελικά πριν φύγει, ασχολήθηκε και με τα… δέντρα στον αύλειο χώρο του νοσοκομείου!

Στο τέλος της επίσκεψης, όπως μάθαμε, ο διοικητής του «ΑΧΕΠΑ», Π. Παντελιάδης, τον ρώτησε που θα μπορούσε να απευθυνθεί για να κοπούν τρία δέντρα στην πύλη του νοσοκομείου επί της οδού Κυριάκου Μάτση , όπου βρίσκεται το κέντρο αιμοδοσίας, καθώς ένα ήδη, λόγω των ισχυρών ανέμων έπεσε στις αρχές Απριλίου πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, – ευτυχώς χωρίς να κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές-, αλλά υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να πέσουν και τα άλλα.

Ο κ. Γιουτίκας, γνωστός για την αποτελεσματικότητα του, δεν του απάντησε αμέσως. Έκανε πρώτα ένα τηλεφώνημα και στη συνέχεια ενημέρωσε τον κ. Παντελιάδη, ότι μέσα στις επόμενες μέρες τα επικίνδυνα δέντρα θα κοπούν.