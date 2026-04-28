Εργασίες κοπής πρασίνου από σήμερα στην ΕΟ Θεσσαλονίκης – Έδεσσας

Εργασίες κοπής πρασίνου στο έρεισμα της Εθνικής Οδού 2 Θεσσαλονίκης-Έδεσσας, από τη γέφυρα Δενδροποτάμου μέχρι τον ισόπεδο κόμβο Μελισσίου Πέλλας, θα πραγματοποιήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από την Τρίτη 28 Απριλίου έως και την Πέμπτη 30 Απριλίου 2026, από τις 06:30 π.μ. έως τη δύση του ηλίου ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Πρόκειται για εργασίες στα ερείσματα της Ε.Ο.2 Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, από τη γέφυρα Δενδροποτάμου (Χ.Θ. 3+500) μέχρι τον ισόπεδο κόμβο Μελισσίου Πέλλας (Χ.Θ. 52+900) στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Έδεσσα, με τμηματικό αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας.

Την Πέμπτη 30/04/2026 οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν αποκλειστικά στο Νομό Πέλλας.

Σημειώνεται ότι τα συνεργεία που θα εκτελούν τις συγκεκριμένες εργασίες είναι κινητά και ότι το χρονικό διάστημα αποκλεισμού κάθε οδικού τμήματος θα είναι σχετικά μικρό.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, την Τροχαία Χαλκηδόνας και το Τμήμα Τροχαίας Πέλλας, ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των εργασιών.

