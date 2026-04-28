Παύλος Τσίμας: Η τραγωδία των Τεμπών είναι μια πληγή που δε θα κλείσει ποτέ

Ο Παύλος Τσίμας βρέθηκε καλεσμένος στην Έλενα Παπαβασιλείου και στην εκπομπή EQ τη Δευτέρα (27/4), μιλώντας για την τραγωδία των Τεμπών και το αποτύπωμά της στη συλλογική συνείδηση.

«Η τραγωδία των Τεμπών είναι μια πληγή που δεν κλείνει και ακόμη κι αν περάσει ο καιρός αυτή η πληγή θα έχει αφήσει το ίχνος της, δηλαδή θα έχει αφήσει ουλή. Θα τη φέρει η ελληνική κοινωνία, το πιστεύω αυτό. Γιατί ήταν εξωφρενικό αυτό που συνέβη. Είναι εξωφρενικό μια χώρα που έχει μια σιδηροδρομική γραμμή όλη κι όλη να παρατηρεί… Είναι δυνατόν να συγκρούονται μετωπικά τρένα στη μία και μοναδική γραμμή της χώρας;», είπε αρχικά.

Και πρόσθεσε: «Κατά σύμπτωση, την εποχή που έγινε το δυστύχημα, η κόρη μου ήταν φοιτήτρια… πήγαινε κι ερχόταν με τα ΚΤΕΛ και αισθανόμουνα πολύ ασφαλέστερος αν έμπαινε στο τρένο. Είναι η διάψευση της βεβαιότητας ότι αυτό είναι ασφαλές, αυτό λειτουργεί».

«Δεν νομίζω ότι υπήρχε Έλληνας που δεν σκέφτηκε εκείνη τη μέρα ότι θα μπορούσα να ‘μαι εγώ, θα μπορούσε να ‘ναι το παιδί μου. Και αυτό εξηγεί τη μεγάλη συναισθηματική δύναμη που έχουν τα Τέμπη. Νομίζω ότι λειτούργησε ως μια απίστευτη διάψευση, μια απογοήτευση. Πάνω που πιστέψαμε ότι η ζωή ξαναγίνεται κανονική, ότι είμαστε μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα, συμβαίνει αυτό. Είναι σαν να ζεις έναν μεγάλο έρωτα και ξαφνικά να σε πληγώνει βαθιά. Τα Τέμπη ήταν η μεγάλη διάψευση», κατέληξε ο Παύλος Τσίμας.