Γαλάτσι: Στο νοσοκομείο 45χρονος μετά από καβγά για μια θέση στάθμευσης

Επεισόδιο μεταξύ δύο οδηγών με αφορμή μια θέση στάθμευσης σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (27/04), στο Γαλάτσι.

Σύμφωνα με το protothema.gr, οι δύο άνδρες, 45 και 55 ετών, αρχικά διαπληκτίστηκαν και στη συνέχεια ήρθαν στα χέρια, με αποτέλεσμα ο πρώτος να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Γεννηματάς.

Στην κατοχή του 55χρονου βρέθηκε ένας σουγιάς και μια σιδερογροθιά. Και οι δύο συνελήφθησαν για επικίνδυνες σωματικές βλάβες και εξύβριση, ενώ ο 55χρονος και για παράβαση του νόμου περί όπλων.