MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Γαλάτσι: Στο νοσοκομείο 45χρονος μετά από καβγά για μια θέση στάθμευσης

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Επεισόδιο μεταξύ δύο οδηγών με αφορμή μια θέση στάθμευσης σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (27/04), στο Γαλάτσι.

Σύμφωνα με το protothema.gr, οι δύο άνδρες, 45 και 55 ετών, αρχικά διαπληκτίστηκαν και στη συνέχεια ήρθαν στα χέρια, με αποτέλεσμα ο πρώτος να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Γεννηματάς.

Στην κατοχή του 55χρονου βρέθηκε ένας σουγιάς και μια σιδερογροθιά. Και οι δύο συνελήφθησαν για επικίνδυνες σωματικές βλάβες και εξύβριση, ενώ ο 55χρονος και για παράβαση του νόμου περί όπλων.

Γαλάτσι Ελληνική Αστυνομία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 20 ώρες πριν

ΣΥΡΙΖΑ για υποκλοπές: Επικίνδυνη εξέλιξη για τη Δικαιοσύνη και τη Δημοκρατία

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 18 ώρες πριν

Βίντεο: Οδηγούσε με την όπισθεν μέσα σε τούνελ στην Εθνική Οδό Πατρών – Πύργου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

Βορίδης για Κοβέσι: Αντιλαμβάνεται τον ρόλο της ως πολιτικό καταλύτη και όχι ως έναν Εισαγγελέα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Τροχαίο στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης: Ανετράπη φορτηγό στο ύψος του Ελληνικού – Εγκλωβίστηκε ο οδηγός

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΗΣ 11 λεπτά πριν

Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του Δήμου Θεσσαλονίκης για την Παγκόσμια Εβδομάδα Εμβολιασμών

ΔΙΕΘΝΗ 16 ώρες πριν

Οργή της Μελάνια Τραμπ για σχόλιο του Τζίμι Κίμελ – “Είναι δειλός, δεν πρέπει να μπαίνει στα σπίτια μας κάθε βράδυ”