Ιράν: Στους 155 οι νεκροί από τον βομβαρδισμό του σχολείου στη Μινάμπ

Ο βομβαρδισμός σχολείου στη Μινάμπ, στο νότιο Ιράν, την πρώτη ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, την 28η Φεβρουαρίου, είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 155 άνθρωποι, ανάμεσά τους 120 παιδιά, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, αναθεωρημένο προς τα κάτω, που μεταδόθηκε σήμερα από την κρατική τηλεόραση IRIB.

Στα τέλη του Μαρτίου, ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωνε στον ΟΗΕ ότι «πάνω από 175 μαθητές, μαθήτριες και εκπαιδευτικοί σφαγιάστηκαν εν ψυχρώ».

Σύμφωνα όμως με το νεότερο απολογισμό που μετέδωσαν η IRIB και άλλα ιρανικά ΜΜΕ, που επικαλέστηκαν εκπρόσωπο της δικαστικής εξουσίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας, «73 αγόρια, 47 κορίτσια, 26 εκπαιδευτικοί, επτά γονείς, οδηγός σχολικού λεωφορείου και φαρμακοποιός κλινικής κοντά στο σχολείο σκοτώθηκαν, έπεσαν μάρτυρες στην επίθεση εναντίον του σχολείου της Μινάμπ».

Ο βομβαρδισμός του σχολείου έγινε την πρώτη ημέρα της επίθεσης ευρείας κλίμακας των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, το οποίο ανταπέδωσε πλήττοντας στόχους στο Ισραήλ και σε όλη τη Μέση Ανατολή.

Ενώ η Τεχεράνη εξαρχής κατηγόρησε τον στρατό των ΗΠΑ για την επίθεση στο σχολείο, ο Ντόναλντ Τραμπ διέψευσε αρχικά οποιαδήποτε εμπλοκή της χώρας του, προτού αλλάξει τροπάριο, λέγοντας πως θα «δεχόταν» το αποτέλεσμα έρευνας που άρχισε να διενεργείται στο Πεντάγωνο. Το Ισραήλ διέψευσε ότι εμπλεκόταν.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας New York Times, που επικαλέστηκε Αμερικανούς αξιωματούχους και πηγές ενήμερες για την πορεία της έρευνας, ο βομβαρδισμός στο σχολείο έγινε εξαιτίας λάθους στον καθορισμό στόχων από τον αμερικανικό στρατό.

Το Γαλλικό Πρακτορείο σημειώνει πως μπόρεσε να επαληθεύσει ότι το κτίριο που βομβαρδίστηκε βρισκόταν σε μικρή απόσταση από δυο εγκαταστάσεις ελεγχόμενες από τους Φρουρούς της Επανάστασης, τον ιδεολογικό στρατό της Ισλαμικής Δημοκρατίας, αλλά, καθώς δεν ήταν σε θέση να αποκτήσει πρόσβαση στην τοποθεσία, δεν έχει επαληθεύσει με ανεξάρτητο τρόπο τον απολογισμό ή τις περιστάσεις.

Πηγές: ΑΠΕ – ΜΠΕ