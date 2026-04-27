Ποινική δίωξη για απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ ασκήθηκε στον δράστη της επίθεσης στο Hilton

Ο Κόουλ Τόμας Άλεν, ο άνδρας που σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές προσπάθησε να εισβάλει οπλισμένος στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του AP, ο 31χρονος εμφανίστηκε τη Δευτέρα ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου στην Ουάσινγκτον. Πέραν της κατηγορίας για απόπειρα δολοφονίας του αμερικανού προέδρου, ο Κόουλ Άλεν αντιμετώπισε κατηγορίες για οπλοκατοχή και για το γεγονός ότι πυροβόλησε Αμερικανό πράκτορα.

Έρευνες για το κίνητρο

Οι αρχές ερευνούν τα πιθανά κίνητρα πίσω από την επίθεση. Ωστόσο, σύμφωνα με μήνυμα που εξέτασε το Associated Press και το οποίο οι αρχές αποδίδουν στον Άλεν, ο 31χρονος φέρεται να έστειλε σε μέλη της οικογένειάς του ένα κείμενο λίγα λεπτά πριν από την επίθεση.

Σε αυτό, φέρεται να αυτοαποκαλείται «Φιλικός Ομοσπονδιακός Δολοφόνος», να κάνει επανειλημμένες αναφορές στον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο χωρίς να τον κατονομάζει και να αφήνει αιχμές για κυβερνητικές ενέργειες της διοίκησης Τραμπ.

Οι ερευνητές εξετάζουν το συγκεκριμένο μήνυμα, αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και καταθέσεις συγγενών, αναζητώντας στοιχεία για τη νοοτροπία του υπόπτου και τα πιθανά κίνητρα πίσω από την επίθεση.

«Τηρήσαμε τα πρωτόκολλα», απάντησε το Hilton

Διαβεβαιώσεις ότι τήρησε τα «αυστηρά» πρωτόκολλα της Μυστικής Υπηρεσίας έδωσε το ξενοδοχείο «Washington Hilton», ένα 24ωρο αφότου ο ένοπλος άνοιξε πυρ στο δείπνο ανταποκριτών που διοργάνωσε η αμερικανική κυβέρνηση, παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ.

«Το ξενοδοχείο λειτουργούσε με βάση τα αυστηρά πρωτόκολλα της ιδιοκτησίας του, όπως ορίστηκαν από τη Μυστική Υπηρεσία, που ήταν αρμόδια για την ασφάλεια» ανέφερε σε ανακοίνωσή του ένας εκπρόσωπος» σημείωσε η διοίκηση του ξενοδοχείου.

«Η Μυστική Υπηρεσία, που είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια του προέδρου των ΗΠΑ και άλλων αξιωματούχων, συνεργαζόταν μεταξύ άλλων με τις τοπικές Αρχές και την ασφάλεια του ξενοδοχείου» ξεκαθάρισε.

