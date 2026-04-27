Παπασταύρου: Ανοίγει ο δρόμος για φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι

Τη δυνατότητα να μειώσουν το κόστος ενέργειας αξιοποιώντας πρακτικές όπως τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι δίνουν οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), όπως υποστήριξε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, αναφερόμενος στις αλλαγές που προωθούνται.

Μιλώντας σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της επεξεργασίας και εξέτασης νομοσχεδίου σχετικά με τις ΑΠΕ και την ενέργεια στην Ελλάδα, ο Σταύρος Παπασταύρου ανέφερε ότι η κυβέρνηση ανοίγει τον δρόμο για τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι και ταυτόχρονα δημιουργεί τη δυνατότητα για τον κάθε πολίτη να μειώσει το κόστος τη ενέργειας, πραγματώνοντας την ενεργειακή Δημοκρατία.

Σύμφωνα με τον υπουργό, «από τα 18 GW των ΑΠΕ που εισέρχονται στο ενεργειακό μας μίγμα σήμερα, τα 9,2 GW είναι του ΔΕΔΔΗΕ, δηλ. χαμηλή και μεσαία τάση. Από αυτά, τα μικρά είναι τουλάχιστον 80.000 που είναι από τις μεγαλύτερες διεισδύσεις στην Ευρώπη, απόδειξη ότι η ενέργεια στην Ελλάδα αφορά όλους, και όχι μόνο τους μεγάλους».

Παράλληλα, δήλωσε πως Οδηγία για τις ΑΠΕ που ενσωματώνεται στο νομοσχέδιο που φέρνει η κυβέρνηση «θέτει ακριβείς στόχους, θεσπίζει κανόνες, εξειδικεύει, δίνει ορισμούς, κριτήρια, επικαιροποιεί το ισχύον πλαίσιο». Τόνισε ότι στόχος είνασι η προσιτή, άφθονη ενέργεια με διαφοροποιημένο ενεργειακό μίγμα και μείωση της εξάρτησης από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα.

Σχετικά με τις περιοχές Natura και τις ρυθμίσεις που θα γίνουν για αυτές, ο Σταύρος Παπασταύρου επισήμανε πως πρέπει να υπάρξει τάξη, προστατεύοντας παράλληλα τη βιοποικιλότητα της κάθε περιοχής. «Μέσα στο δίκτυο Natura 2000 βρίσκονται ολόκληρες πόλεις όπως τα Ιωάννινα, η Καστοριά, νησιά, όπως η Χάλκη, η Σκόπελος, και σημαντικές δημόσιες υποδομές, όπως αεροδρόμια, μεγάλα και μικρότερα λιμάνια. Επιδιώκουμε την εξάλειψη της αλόγιστης και άναρχης επέκτασης των οικισμών και την αποτροπή δόμησης αυθαιρέτων».

Πρόσθεσε ότι αυτό επιτυγχάνεται μέσω «της δυνατότητας περιορισμένης επέκτασης του σχεδίου πόλης με σχεδιασμό, Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες και πάντα στο πλαίσιο του Τοπικού ή Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου της περιοχής. Και με την ασφαλιστική δικλείδα της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (όπου γίνεται εκ νέου δημόσια διαβούλευση), στο πλαίσιο της οποίας εξετάζονται σε λεπτομερειακό επίπεδο οι επιπτώσεις τυχόν προτεινόμενης επέκτασης του σχεδίου πόλης στο προστατευτέο αντικείμενο της συγκεκριμένης περιοχής».