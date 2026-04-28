Σοκ στην Αθήνα: Ο 89χρονος μετά τον ΕΦΚΑ πήγε στο Εφετείο της Λουκάρεως και πυροβόλησε ακόμη 3 άτομα

Ο ρακοσυλλέκτης μετά τους πυροβολισμούς με έναν τραυματία στον ΕΦΚΑ πήγε στη Λουκάρεως και πυροβόλησε ακόμη 3 άτομα.

Νέος συναγερμός έχει σημάνει στις αστυνομικές Αρχές καθώς ο 89χρονος ρακοσυλλέκτης που νωρίτερα εισέβαλε στον ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό και πυροβόλησε έναν υπάλληλο, πήγε στη Λουκάρεως στο Ειρηνοδικείο και πυροβόλησε ακόμη τρία άτομα, με αποτέλεσμα να τα τραυματίσει, όπως μεταδίδει το protothema.gr.



Νωρίτερα ο υπερήλικας εισέβαλε στον ΕΦΚΑ, ανέβηκε στον τέταρτο όροφο και πυροβόλησε με καραμπίνα έναν υπάλληλο με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει στο πόδι.



Ο δράστης έχει καταφέρει να διαφύγει και αναζητείται. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για άτομο με ψυχολογικά προβλήματα.