Φαίη Σκορδά: Τα πλάνα με τον σύντροφό της στον αέρα του “Buongiorno” και η εξομολόγησή της – “Έγινε ντόρος χθες”

THESTIVAL TEAM

Η Φαίη Σκορδά πραγματοποίησε χθες κοινή εμφάνιση με τον σύντροφό της, Αλέξανδρο Αθανασιάδη, και όπως ήταν φυσικό, οι συνεργάτες της το σχολίασαν σήμερα στον αέρα της εκπομπής.

Αλλά και η Φαίη Σκορδά, που άλλες φορές ήταν κάπως φειδωλή, μίλησε γι’ αυτό.

Την συζήτηση άνοιξε η Νάνσυ Νικολαΐδου, λέγοντας: «Ήσουν τόσο χαρούμενη χθες… Πραγματικά, χάρηκα τόσο πολύ με τη χαρά σου. Έλαμπες σε όλες τις φωτογραφίες».

Η Φαίη Σκορδά ανέφερε: «Τι να πω τώρα… Έγινε τόσος ντόρος χθες… Μου έλεγαν “α, είστε μαζί;”, όπως τώρα η Νάνσυ λέει… Μα, και πέρυσι μαζί ήμασταν, απλά δεν μας έδωσε κανείς σημασία πέρυσι».

«Εξαιρετικός, ωραίος, όμορφος! Μπράβο σου», ανέφερε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.

