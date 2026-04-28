ΠΑΟΚ: Τετ α τετ Ιβάν Σαββίδη – Ράζβαν Λουτσέσκου στη Χαλκιδική

Η απώλεια του Κυπέλλου από τον ΟΦΗ στο Πανθεσσαλικό στάδιο προκάλεσε έντονη αντίδραση και δυσφορία στις τάξεις των φιλάθλων του ΠΑΟΚ. Όλα αυτά, λίγες ημέρες μετά την απομάκρυνση του ΠΑΟΚ κατά οκτώ ολόκληρους βαθμούς από την πρώτη θέση και την διεκδίκηση του πρωταθλήματος.

Σύμφωνα με τo metrosport.gr, η απώλεια του νταμπλ που είχε τεθεί ως στόχος για τον ΠΑΟΚ των 100 ετών, οδηγεί σε συνάντηση Κορυφής. Στην οποία θα συμμετέχουν ο πρόεδρος και μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ Ιβάν Σαββίδης και ο προπονητής της ομάδας Ραζβάν Λουτσέσκου. Παρόντες θα είναι και οι δύο γιοί του μεγαλομετόχου, ο Γιώργος και ο Νίκος Σαββίδης. Αμφότεροι ήταν παρόντες στα επίσημα του Πανθεσσαλικού σταδίου στον τελικό του Κυπέλλου. Οι τέσσερις άνδρες επί της ουσίας, συναντώνται στο δεύτερο πόδι της Χαλκιδικής και στο ξενοδοχειακό συγκρότημα Πόρτο Καρράς.

Μετά τον τελικό και κατά την διάρκεια της απονομής των μεταλλίων, ο Ράζβαν Λουτσέσκου μετά τον χαιρετισμό του. με τον πρόεδρο της ΕΠΟ Χρυσόστομο Γκαγκάτση (αγκάλιασε τον Λουτσέσκου), δεν χαιρετήθηκε με την αντιπρόεδρο της ΠΑΕ και διευθύνουσα σύμβουλο Μαρία Γκοντσαρόβα. Και αυτή η κίνηση τόσο από την μία, όσο και από την άλλη πλευρά, σχολιάστηκε έντονα. Άλλωστε η εικόνα είναι ο πιο δυνατός μάρτυρας και κανείς δεν μπορεί να αγνοήσει όσα καταγράφηκαν από την τηλεοπτική κάμερα. Όσοι το κάνουν, προφανώς χρειάζονται επειγόντως οφθαλμίατρο.

Θυμίζουμε πως μετά τον χαμένο τελικό του Βόλου, ο προπονητής του ΠΑΟΚ είχε παραθέσει δηλώσεις σε μέσο ενημέρωσης στην Ρουμανία. Και είχε δηλώσει μεταξύ των άλλων τα εξής:

«Είμαι συντετριμμένος, δεν ντρέπομαι να το πω. Πάντα έλεγα την αλήθεια, την πραγματικότητα. Δεν προσπάθησα να προσβάλω κανέναν, απλώς λέω πώς βιώνω μια συγκεκριμένη στιγμή. Τώρα, ναι, είμαι συντετριμμένος, αλλά αύριο, μεθαύριο πρέπει να είμαι αλλιώς. Κάθε επόμενο παιχνίδι με βοηθά. Στο τέλος, όταν έρχεται το επόμενο ματς, όποιος έχει φιλοδοξία και νοοτροπία μαχητή πρέπει να αντιδράσει. Έχω παίξει πολλούς τελικούς, έχω κερδίσει πολλούς, έχω χάσει πολλούς. Έχω εμπειρία. Κάθε παιχνίδι, κάθε τελικός, φέρνει τα δικά του συναισθήματα. Ήταν μια πολύ δύσκολη στιγμή, που ήρθε και μετά από μια περίοδο ταλαιπωρίας ενάμιση με δύο μήνες. Από τα όσα συνέβησαν από τα τέλη Ιανουαρίου με τους οπαδούς (σ.σ. αναφέρεται στο δυστύχημα στη Ρουμανία). Είναι ξεκάθαρο ότι επηρέασαν αρνητικά την ομάδα και την ατμόσφαιρα. Από έξω μπορεί να φαίνεται απλό, αλλά εδώ ζεις σαν μια μεγάλη οικογένεια και δημιουργείται μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα. Επιπλέον είχαμε πολλούς τραυματισμούς και προβλήματα ρόστερ. Παίζαμε με ενθουσιασμό και μεγάλη αυτοπεποίθηση, είχαμε χτίσει την πεποίθηση ότι θα κατακτήσουμε πρωτάθλημα και Κύπελλο».