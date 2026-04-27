Τραγωδία στην Εύβοια: Τρακτέρ καταπλάκωσε 70χρονο αγρότη και τον σκότωσε

Τραγωδία στην Εύβοια τη Δευτέρα. Τρακτέρ καταπλάκωσε έναν αγρότη ηλικίας 70 ετών με αποτέλεσμα ο άνδρας να χάσει τη ζωή του.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του evia online, το μεσημέρι της Δευτέρας στην Εύβοια ένας 70χρονος αγρότης τραυματίστηκε θανάσιμα όταν το τρακτέρ που οδηγούσε ανατράπηκε για άγνωστο – μέχρι στιγμής λόγο.

Το τραγικό συμβάν συνέβη στο χωριό Μηλιές στον Δήμο Ιστιαίας Αιδηψού.

Στο σημείο έσπευσε η πυροσβεστική, άνδρες της οποίας απεγκλώβισαν τον άτυχο 70χρονο, τη σορό του οποίου παρέλαβε στη συνέχεια ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.