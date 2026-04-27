MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τραγωδία στην Εύβοια: Τρακτέρ καταπλάκωσε 70χρονο αγρότη και τον σκότωσε

Φωτογραφία αρχείου
|
THESTIVAL TEAM

Τραγωδία στην Εύβοια τη Δευτέρα. Τρακτέρ καταπλάκωσε έναν αγρότη ηλικίας 70 ετών με αποτέλεσμα ο άνδρας να χάσει τη ζωή του.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του evia online, το μεσημέρι της Δευτέρας στην Εύβοια ένας 70χρονος αγρότης τραυματίστηκε θανάσιμα όταν το τρακτέρ που οδηγούσε ανατράπηκε για άγνωστο – μέχρι στιγμής λόγο.

Το τραγικό συμβάν συνέβη στο χωριό Μηλιές στον Δήμο Ιστιαίας Αιδηψού.

Στο σημείο έσπευσε η πυροσβεστική, άνδρες της οποίας απεγκλώβισαν τον άτυχο 70χρονο, τη σορό του οποίου παρέλαβε στη συνέχεια ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

