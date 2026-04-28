Έκτακτες διακοπές νερού σε περιοχές της Θεσσαλονίκης

THESTIVAL TEAM

Έκτακτες διακοπές υδροδότησης σημειώνονται αυτή την ώρα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με ενημέρωση της ΕΥΑΘ, χωρίς νερό έχουν μείνει κάτοικοι και επιχειρήσεις στις παρακάτω περιοχές:

Στις Συκιές και συγκεκριμένα στην οδό Άγραφων και στις παρακείμενες οδούς. Ο εκτιμώμενος χρόνος αποκατάστασης της υδροδότησης είναι έως τις 10:00.

Στην Πολίχνη και συγκεκριμένα στην οδό Διός, στη Λεωφόρο Στρατού και στις παρακείμενες οδούς. Ο εκτιμώμενος χρόνος αποκατάστασης της υδροδότησης είναι έως τις 14:00.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 24 ώρες πριν

Kοινωνικός Τουρισμός 2026: Η ΔΥΠΑ έδωσε 48ωρη παράταση για αιτήσεις – Oι δικαιούχοι και οι προϋποθέσεις

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σήμερα στον Περιφερειακό λόγω Flyover

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 18 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Πώς θα μεταμορφωθούν οι πλατείες Αριστοτέλους, Διοικητηρίου, Ελευθερίας και Δημοκρατίας – Παρουσιάστηκαν οι μελέτες ανάπλασης

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

Σιδηροδρομική τραγωδία στην Ινδονησία: Τουλάχιστον 14 νεκροί και 81 τραυματίες – Αγωνία για τους εγκλωβισμένους

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 47 λεπτά πριν

ΠΑΟΚ: Τετ α τετ Ιβάν Σαββίδη – Ράζβαν Λουτσέσκου στη Χαλκιδική

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 16 ώρες πριν

Ποδοσφαιριστές ΠΑΣ Γιάννινα: “Είναι απάνθρωπο να μην ξέρεις αν αύριο εσύ και η οικογένειά σου θα έχετε στέγη”