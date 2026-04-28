Φλωρίδης: Η Δικαιοσύνη δεν είναι όπως μας συμφέρει, είναι μία και ενιαία

«Κριτική μπορείς να κάνεις, όχι όμως συνολική αμφισβήτηση του θεσμού της Δικαιοσύνης, που είναι και ο βασικός πυλώνας του δημοκρατικού πολιτεύματος» ανέφερε σήμερα στον “ΣΚΑΙ 100,3” ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, με αφορμή τις εξελίξεις στην υπόθεση των υποκλοπών και τις αντιδράσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

«Η δικαιοσύνη δεν είναι όπως μας συμφέρει. Είναι μία και ενιαία» πρόσθεσε ο υπουργός, τονίζοντας ότι «όταν ως αξιωματική αντιπολίτευση συμπεριφέρεσαι απέναντι στη Δικαιοσύνη με αυτό τον τρόπο, τότε υπάρχει πρόβλημα στη Δημοκρατία».

«Ο κ. Ανδρουλάκης πιέζεται από τον κ. Τσίπρα και οδηγείται σε νευρικότητα από την οποία είναι βέβαιο ότι θα χάσει», ανέφερε ο κ. Φλωρίδης.

Εξήγησε ότι «εάν είναι θεσμικό όργανο, ένας πρωτοβάθμιος κατώτερος δικαστής που έχει ελάχιστα χρόνια στο Σώμα, τότε είναι θεσμικό όργανο και ο ανώτατος εισαγελέας της χώρας, ο οποίος έχει επιλεγεί από την πλειοψηφία των δικαστών και των εισαγγελέων και έχει 40 χρόνια στο Σώμα».

Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι «εάν οποιαδήποτε στιγμή, σε οποιαδήποτε φάση της διακαστικής διασικασίας ή εκτός αυτής, υπάρξουν στοιχεία που θα θεμελιώσουν ότι η υπόθεση πρέπει να εξεταστεί ξανά, εκεί είναι οι Αρχές».

Γιώργος Φλωρίδης

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 13 ώρες πριν

Κέρκυρα: Αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε 63χρονη μητέρα και 32χρονο γιο

LIFESTYLE 21 ώρες πριν

Λευτέρης Πανταζής: Με την κόρη μου ήρθαμε πιο κοντά την περίοδο του κορονοϊού

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 21 ώρες πριν

Άγιος Παντελεήμονας: Βίντεο ντοκουμέντο με τον Παλαιστίνιο να σπάει τα αυτοκίνητα και να τον κυνηγάνε οι αστυνομικοί

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 22 ώρες πριν

Μαρινάκης για υποκλοπές: Επικίνδυνη η λογική διαχωρισμού των δικαστικών αποφάσεων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 20 ώρες πριν

ΚΚΕ για υποκλοπές: Οι μεθοδεύσεις συγκάλυψης αποτελούν συστατικό στοιχείο του αστικού “κράτους δικαίου”

ΔΙΕΘΝΗ 13 ώρες πριν

Η Ελλάδα συνυπογράφει κοινή δήλωση 90 χωρών-μελών του ΟΗΕ για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ