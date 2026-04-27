Μαρέβα Μητσοτάκη: “Μια σοβαρή περιπέτεια υγείας με κράτησε για αρκετές μέρες στον Ευαγγελισμό” – Το ευχαριστώ στους γιατρούς του ΕΣΥ

Μέσα από μία ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη μίλησε για την περιπέτεια της υγείας της, η οποία την κράτησε για αρκετές ημέρες στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», εκφράζοντας παράλληλα δημόσια την ευγνωμοσύνη της προς το ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό του ΕΣΥ.

Στο μήνυμά της, η σύζυγος του πρωθυπουργού αναφέρθηκε στην εμπειρία της νοσηλείας της, σημειώνοντας ότι είχε την ευκαιρία να διαπιστώσει από κοντά όσα, όπως έγραψε, άκουγε συχνά από πολίτες για την καθημερινή προσπάθεια των ανθρώπων του δημόσιου συστήματος υγείας.

Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Μια σοβαρή περιπέτεια υγείας με κράτησε για αρκετές μέρες στον “Ευαγγελισμό”. Και εκεί διαπίστωσα και προσωπικά όσα άκουγα συχνά από πολλούς συμπολίτες μας για τον επαγγελματισμό και την αφοσίωση των ανθρώπων του ΕΣΥ».

Κλείνοντας την ανάρτησή της, η Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη χαρακτήρισε αυτή τη διάσταση της δημόσιας υγείας ως τη μεγάλη δύναμη του ΕΣΥ, γράφοντας: «Αυτή είναι η δύναμη του ΕΣΥ. Μία δύναμη για την καθεμιά και τον καθένα μας. Σας ευχαριστώ όλους από καρδιάς».

Αναλυτικά η ανάρτηση της Μαρέβας Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη:

«Μια σοβαρή περιπέτεια υγείας με κράτησε για αρκετές μέρες στον «Ευαγγελισμό». Και εκεί διαπίστωσα και προσωπικά όσα άκουγα συχνά από πολλούς συμπολίτες μας για τον επαγγελματισμό και την αφοσίωση των ανθρώπων του ΕΣΥ.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ, λοιπόν, στους γιατρούς, τους νοσηλευτές, και το προσωπικό του νοσοκομείου! Όχι μόνο γιατί βοήθησαν εμένα. Αλλά γιατί, παρατηρώντας τους επί ολόκληρα εικοσιτετράωρα, είδα τι σημαίνει γνώση, αλληλεγγύη και ανθρωπιά.

Όταν νιώθουμε αβοήθητοι είναι τα πρώτα πρόσωπα που έρχονται κοντά μας. Γιατρεύουν με αληθινό ενδιαφέρον τις πληγές και τους φόβους μας. Και δεν μας φροντίζουν μόνο με φάρμακα. Αλλά και πολλά χαμόγελα, κρατώντας μας το χέρι.

Αυτή είναι η δύναμη του ΕΣΥ. Μία δύναμη για την καθεμιά και τον καθένα μας.

Σας ευχαριστώ όλους από καρδιάς.

Μαρέβα ❤️».

Μαρέβα Μητσοτάκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 13 ώρες πριν

“Είσαι μεγάλος σταρ αγάπη μου!”: Μουσική παράσταση αφιερωμένη στον Γ. Μαρίνο σήμερα στο Λιμάνι Θεσσαλονίκης

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 12 ώρες πριν

Στη Λάρισα συνεχίζεται η δίκη για τα Τέμπη – Δήλωση προς υποστήριξη της κατηγορίας υποβάλλει το Ελληνικό Δημόσιο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 55 λεπτά πριν

Εννέα τραυματισμένα παιδιά στα νοσοκομεία Παίδων μετά από συμπλοκές ανηλίκων μέσα στο Σαββατοκύριακο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6 ώρες πριν

Απ. Τζιτζικώστας: Μέχρι και έλλειψη καυσίμων μετά τον Ιούνιο αν συνεχιστεί ο πόλεμος

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 23 ώρες πριν

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πανηγύρισε πρόκριση και στο διπλό της Μαδρίτης

LIFESTYLE 9 ώρες πριν

Μιχάλης Ζαμπίδης: Αντιμετώπισα μπούλινγκ στο αγωνιστικό κομμάτι γιατί με έβλεπαν μικρούλη, αυτό όμως ήταν το μυστικό μου