Μαρέβα Μητσοτάκη: “Μια σοβαρή περιπέτεια υγείας με κράτησε για αρκετές μέρες στον Ευαγγελισμό” – Το ευχαριστώ στους γιατρούς του ΕΣΥ

Μέσα από μία ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη μίλησε για την περιπέτεια της υγείας της, η οποία την κράτησε για αρκετές ημέρες στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», εκφράζοντας παράλληλα δημόσια την ευγνωμοσύνη της προς το ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό του ΕΣΥ.

Στο μήνυμά της, η σύζυγος του πρωθυπουργού αναφέρθηκε στην εμπειρία της νοσηλείας της, σημειώνοντας ότι είχε την ευκαιρία να διαπιστώσει από κοντά όσα, όπως έγραψε, άκουγε συχνά από πολίτες για την καθημερινή προσπάθεια των ανθρώπων του δημόσιου συστήματος υγείας.

Αναλυτικά η ανάρτηση της Μαρέβας Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη:

«Μια σοβαρή περιπέτεια υγείας με κράτησε για αρκετές μέρες στον «Ευαγγελισμό». Και εκεί διαπίστωσα και προσωπικά όσα άκουγα συχνά από πολλούς συμπολίτες μας για τον επαγγελματισμό και την αφοσίωση των ανθρώπων του ΕΣΥ.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ, λοιπόν, στους γιατρούς, τους νοσηλευτές, και το προσωπικό του νοσοκομείου! Όχι μόνο γιατί βοήθησαν εμένα. Αλλά γιατί, παρατηρώντας τους επί ολόκληρα εικοσιτετράωρα, είδα τι σημαίνει γνώση, αλληλεγγύη και ανθρωπιά.

Όταν νιώθουμε αβοήθητοι είναι τα πρώτα πρόσωπα που έρχονται κοντά μας. Γιατρεύουν με αληθινό ενδιαφέρον τις πληγές και τους φόβους μας. Και δεν μας φροντίζουν μόνο με φάρμακα. Αλλά και πολλά χαμόγελα, κρατώντας μας το χέρι.

Αυτή είναι η δύναμη του ΕΣΥ. Μία δύναμη για την καθεμιά και τον καθένα μας.

Σας ευχαριστώ όλους από καρδιάς.

Μαρέβα ❤️».