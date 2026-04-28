Παπαμιμίκος: Ο ΠΑΟΚ θα παίζει και τη νέα σεζόν στην Τούμπα

Στη συνέντευξη Τύπου που παραχωρεί ο Ανδρέας Παπαμιμίκος αναφέρθηκε και στο που θα παίζει ο ΠΑΟΚ τη νέα σεζόν, με τον Παπαμιμίκο να τονίζει πως και τη νέα σεζόν ο Δικέφαλος θα αγωνίζεται στο γήπεδο της Τούμπας.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Έχουμε ουσιαστικά δύο διαγωνισμούς. Ο ένας αφορά το υπερταμείο, ο άλλος την περιφέρεια. Δύο διαφορετικά πρότζεκτ σε ένα έργο. Εμείς πιέζουμε περιφέρεια, ΓΓΑ, Καυτανζόγλειο και υπερταμείο να συντονιστούν επιτέλους και να προχωρήσουμε.

Έχουμε προσφερθεί να χρηματοδοτήσουμε εμείς κάποια κομμάτια που δεν προβλέπονται, κι από και πέρα να συμψηφιστούν.

Το θέμα είναι οι φορείς επιτέλους να τρέξουν γρήγορα οι διαδικασίες. Την επόμενη χρονιά ο ΠΑΟΚ θα παίζει στην Τούμπα, το είχαμε πει, γιατί περιμένουμε ουσιαστικά την οικοδομική άδεια. Τώρα αν αγωνιστεί η ομάδα σε κάποιους αγώνες στο Καυτανζόγλειο, εφόσον είναι έτοιμο, αυτό είναι άλλο θέμα»

Ανδρέας Παπαμιμίκος

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 28 δευτερόλεπτα πριν

Θεσσαλονίκη: Ένοχος 35χρονος stalker που έγινε η “σκιά” 26χρονης επί 4 χρόνια – Της έστελνε μηνύματα και της ζητούσε να παντρευτούν

ΔΙΕΘΝΗ 18 ώρες πριν

Ποινική δίωξη για απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ ασκήθηκε στον δράστη της επίθεσης στο Hilton

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 8 ώρες πριν

Συνεχίζεται σήμερα η δίκη για τα Τέμπη – Θα διακοπεί για 30 μέρες για εργασίες στην αίθουσα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

Πλεύρης για Λατινοπούλου: Όταν χάνουν ένα κομμάτι του αφηγήματός τους, δεν ξέρω αν γαβγίζουν ή νιαουρίζουν, αλλά σίγουρα αγχώνονται

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 1 ώρα πριν

Πέθανε η ηθοποιός Ελπίδα Μαζαράκη

ΔΙΕΘΝΗ 16 ώρες πριν

Η Ελλάδα συνυπογράφει κοινή δήλωση 90 χωρών-μελών του ΟΗΕ για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ