Παπαμιμίκος: Ο ΠΑΟΚ θα παίζει και τη νέα σεζόν στην Τούμπα

Στη συνέντευξη Τύπου που παραχωρεί ο Ανδρέας Παπαμιμίκος αναφέρθηκε και στο που θα παίζει ο ΠΑΟΚ τη νέα σεζόν, με τον Παπαμιμίκο να τονίζει πως και τη νέα σεζόν ο Δικέφαλος θα αγωνίζεται στο γήπεδο της Τούμπας.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Έχουμε ουσιαστικά δύο διαγωνισμούς. Ο ένας αφορά το υπερταμείο, ο άλλος την περιφέρεια. Δύο διαφορετικά πρότζεκτ σε ένα έργο. Εμείς πιέζουμε περιφέρεια, ΓΓΑ, Καυτανζόγλειο και υπερταμείο να συντονιστούν επιτέλους και να προχωρήσουμε.

Έχουμε προσφερθεί να χρηματοδοτήσουμε εμείς κάποια κομμάτια που δεν προβλέπονται, κι από και πέρα να συμψηφιστούν.

Το θέμα είναι οι φορείς επιτέλους να τρέξουν γρήγορα οι διαδικασίες. Την επόμενη χρονιά ο ΠΑΟΚ θα παίζει στην Τούμπα, το είχαμε πει, γιατί περιμένουμε ουσιαστικά την οικοδομική άδεια. Τώρα αν αγωνιστεί η ομάδα σε κάποιους αγώνες στο Καυτανζόγλειο, εφόσον είναι έτοιμο, αυτό είναι άλλο θέμα»