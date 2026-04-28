Αττική: Διάσωση τεσσάρων κουταβιών που είχαν παγιδευτεί σε σωλήνα στις Αχαρνές

Μια απαιτητική αλλά απόλυτα επιτυχημένη επιχείρηση διάσωσης πραγματοποίησε η ομάδα του Δήμου Αχαρνών, προκειμένου να απεγκλωβίσει τέσσερα μικρά σκυλιά που είχαν παγιδευτεί σε μεγάλο σωλήνα.

Τα κουτάβια, εμφανώς τρομαγμένα, είχαν βρει καταφύγιο στο εσωτερικό του σωλήνα σε μια προσπάθεια να προστατευτούν, γεγονός που δυσχέρανε σημαντικά την προσέγγισή τους. Η επιχείρηση κρίθηκε ιδιαίτερα απαιτητική, ωστόσο χάρη στην επιμονή και τον άρτιο συντονισμό των συνεργείων, ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Μετά τον απεγκλωβισμό τους, τα ζώα μεταφέρθηκαν για κτηνιατρικό έλεγχο, όπου εξετάστηκαν διεξοδικά, εμβολιάστηκαν και τοποθετήθηκε σε καθένα ηλεκτρονική σήμανση (microchip), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Όπως ανακοίνωσε ο Δήμος, τα τέσσερα σκυλιά είναι πλέον υγιή και κοινωνικά, ενώ βρίσκονται σε φάση αναζήτησης νέας οικογένειας που θα τους προσφέρει ένα ασφαλές και σταθερό περιβάλλον.

Οι πολίτες που ενδιαφέρονται να προχωρήσουν σε υιοθεσία μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων του Δήμου Αχαρνών στα τηλέφωνα 213-2072386, 213-2072382 και 213-2072383, ενώ περισσότερες πληροφορίες παρέχονται και μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Δήμου.