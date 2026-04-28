Θεσσαλονίκη: Αναστάτωση από ανήλικο που πετούσε αντικείμενα από τον 6ο όροφο – Δείτε βίντεο

Ένα περίεργο περιστατικό σημειώθηκε σήμερα περίπου στις 11:30 όταν ανήλικος βγήκε στο μπαλκόνι 6ου ορόφου στη Βασιλέως Γεωργίου και εκτός εαυτού πετούσε αντικείμενα στους περαστικούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανήλικος πετούσε αρχικά νερό με λάστιχο και μετά συνέχισε με αντικείμενα επί περίπου 45 λεπτά. Το παιδί μικρής ηλικίας, μόλις 5 ετών φέρεται να βρισκόταν μόνος του στο σπίτι και βγήκε στο μπαλκόνι, από όπου άρχισε να ρίχνει αντικείμενα στον δρόμο.

Στο σημείο έφτασε η αστυνομία και κατάφεραν να μπουν στο μπαλκόνι από την ταράτσα, καθώς το διαμέρισμα ήταν στον έκτο όροφο.

“Ξεκίνησε το παιδάκι να ρίχνει νερό με το λάστιχο και φωνάζαμε από κάτω “σταμάτα”, μήπως και κανένας ενήλικας τον καταλάβει. Στη συνέχεια σταμάτησε να ρίχνει νερό και μετά με το που διαπίστωσε ότι δεν έχει άλλο νερό, άρχισε να ρίχνει πράγματα. Σκουπίδια, κουβάδες, πέτρες, ακόμα και… σκούπα ηλεκτρική. Τρομάξαμε πολύ, κάποιοι κάλεσαν την ΕΛ.ΑΣ. Ήταν πολύ σοκαριστικό. Μάλιστα από ότι είδαμε η Αστυνομία μπήκε από το δίπλα διαμέρισμα για να σταματήσει το παιδί”, τόνισε αυτόπτης μάρτυρας που βρέθηκε στο σημείο”.