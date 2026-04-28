Α. Διαμαντοπούλου για υποκλοπές: Σήμερα έχουμε διαφορετικά στοιχεία – Πρέπει η δικαιοσύνη να φτάσει μέχρι τέλους

«Ήμουν πάντοτε προσεκτική και έλεγα, πρέπει να υπάρξουν στοιχεία, δεν μπορούμε να κατηγορούμε κανέναν έτσι απευθείας μόνον με τα πρώτα στοιχεία που είχαν παρουσιαστεί από το ’22 και μετά.Σήμερα όμως, έχετε δίκιο ότι είναι αυστηρότατη η ανάρτησή μου, γιατί έχουμε πια πολύ διαφορετικά στοιχεία. Δηλαδή, έχουμε το σύνολο των ανθρώπων που παρακολουθούνταν και μέσα σε αυτούς είναι ο υπουργός Εξωτερικών, έχουμε διαβεβαιωμένη παρακολούθηση από ιδιώτες, οι οποίοι κατηγορούνται για κατασκοπεία και δεν το έβγαλε ούτε το ΠΑΣΟΚ ούτε κανένας βουλευτής. Το είπε η Δικαιοσύνη. Και όλα αυτά, για να μην βγάλουμε συμπεράσματα, θα πρέπει η δικαιοσύνη να φτάσει μέχρι τέλους» τόνισε μεταξύ άλλων, η υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ, Άννα Διαμαντοπούλου μιλώντας στο ΕΡΤnews Radio 105,8 και στην εκπομπή «Ναι μεν Αλλά» με την Ευαγγελία Μπαλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη, αναφορικά με την τελευταία εξέλιξη για την υπόθεση των υποκλοπών, με την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

«Η εκτίμησή μας λοιπόν είναι ότι είναι πολύ σοβαρό ότι έκλεισε ένας φάκελος 20 μέρες μετά την υπόθεση, να πάει στον εισαγγελέα, να μη ζητήσει κανενός είδους ανάλυση στοιχείων και να μην δεχθεί να ερευνήσει τα νέα στοιχεία. Όλα αυτά λοιπόν είναι νέα δεδομένα, τα οποία πια δεν μπορεί η αντιπολίτευση να θεωρήσει ότι δεν βρέχει συνέχισε η κ. Διαμαντοπούλου.

«Η απόπειρα να παρακολουθηθεί ο υπουργός Εξωτερικών, η απόπειρα να παρακολουθηθεί ο αρχηγός του στρατού είναι πράγματα δευτερεύοντα; Μέσα στη χώρα να γίνεται απόπειρα από ιδιώτες, σας λέω για τους ιδιώτες, για το Predator, αυτό λοιπόν δεν μπορεί να το κλείσουμε ως θέμα. Δεν μπορεί σήμερα η αντιπολίτευση και μάλιστα όταν ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει ακριβώς την ίδια περιπέτεια, δηλαδή την απόπειρα παρακολούθησης, σημαίνει ότι υπήρχε ένα σχέδιο που πρέπει να δούμε από πού ξεκινάει αυτό το σχέδιο» συμπλήρωσε.

«Θα ανακοινώσει το ΠΑΣΟΚ όλα τα κοινοβουλευτικά εργαλεία που έχει στη διάθεσή του. Αλλά όπως ξέρετε, το ΠΑΣΟΚ έχει κινηθεί, ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ έχει κινηθεί και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Αυτό που θέλω να σας πω ως ένα συνολικό συμπέρασμα είναι ότι αυτές τις τελευταίες 20 μέρες έχουμε συνεχώς αδικήματα τα οποία λόγω της παρέλευσης του συγκεκριμένου χρόνου παραγράφονται. Δηλαδή, έχουμε 31 περιπτώσεις οι οποίες έχουν παραγραφεί και ήταν οι πράξεις όπου υπήρχε η καταγγελία, υπήρχε η απόδειξη της παρακολούθησης, περνούσαν οι ημέρες, παραγράφονταν οι πράξεις. Όλα αυτά να τα θεωρήσουμε ότι είναι τυχαία;

Σήμερα μετά από πέντε χρόνια έχουμε διαφορετικά στοιχεία, έχουμε απόφαση πλημμελειοδικείου, έχουμε στοιχεία που έχουν κατατεθεί στον εισαγγελέα, έχουμε τις δηλώσεις και ουσιαστικά έναν ωμό εκβιασμό ενός πρώην στρατιωτικού από το Ισραήλ και αυτά τα στοιχεία δεν μπορεί να θεωρούμε ότι δεν συμβαίνει κάτι και θα αφήσουμε τα πράγματα έτσι ομαλώς να εξελιχθούν» είπε χαρακτηριστικά η κ. Διαμαντοπούλου.

Απαντώντας στο ερώτημα, εάν έχουμε μπει σε μια λογική πλήρους απαξίας του κράτους δικαίου και των θεσμών, η κ. Διαμαντοπούλου είπε «όχι. Έχουμε όμως πολύ συγκεκριμένα δείγματα καταπάτησης του κράτους δικαίου και των θεσμών και θέλω να σας πω ότι η επιστολή σήμερα των πέντε βουλευτών δεν είναι άσχετη με αυτά που συζητάμε τώρα».

Ερωτηθείσα αν μπορεί ένας πολιτικός αρχηγός να απαιτεί από τον Άρειο Πάγο να αλλάξει μια απόφαση, με αφορμή τη χθεσινή δήλωση του κ. Φάμελλου, ο οποίος είπε «απαιτώ την ανάκληση της διάταξης της που θέτει στο αρχείο το σκάνδαλο των υποκλοπών», η κ. Διαμαντοπούλου τόνισε «φυσικά όχι».