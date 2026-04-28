Κώστας Τουρνάς: Η μουσική δεν κάνει πια επανάσταση – Σήμερα ζούμε τα χρόνια του “εγώ”

Ο Κώστας Τουρνάς βρέθηκε καλεσμένος στο The 2Night Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου τη νύχτα της Δευτέρας (27/4) και μίλησε για τη στάση ζωής του, τη σχέση του με τις καταχρήσεις, αλλά και τον ρόλο της μουσικής σήμερα.

«Δεν πίνω. Καπνίζω πολύ, καπνίζω πολλά χρόνια. Με ουσίες δεν είχα καμία σχέση, τα απέφευγα. Γιατί έγινε συνθήκη: έφευγα από τη δουλειά και πήγαινα σπίτι και καθόμουν μέχρι τις οκτώ-εννιά το πρωί να γράφω. Δεν μπορούσες να πας σπίτι να γράψεις και να έχεις ζαλιστεί από ποτό ή από κάτι άλλο. Έπρεπε να είσαι νηφάλιος», είπε αρχικά ο τραγουδοποιός.

Και πρόσθεσε: «Δεν ξέρω αν κάτω από την επήρεια γράφτηκαν αριστουργήματα. Εκείνο που ξέρω είναι ότι εγώ ήμουν πάντα ευαίσθητος στα της ζωής και φορτωμένος με έννοιες που ήθελα να τις εκφράσω. Αν δεν εκφραστείς γι’ αυτό που έχεις μέσα σου, θα σκάσεις».

«Τότε κυριαρχούσε η διαφωνία με ό,τι συνέβαινε γύρω μας. Σήμερα ζούμε τα χρόνια του “εγώ”. Ο φόβος φουσκώνει το “εγώ” και σε περιορίζει από το να σκεφτείς το “εμείς”. Όταν δεν σκέφτεσαι το “εμείς”, δεν μπορείς να κάνεις και καλλιτεχνικά κάτι επαναστατικό. Προέχει να υπάρξεις εσύ, η δουλειά σου, τα οικονομικά σου. Και η πληροφορία που φτάνει σε όλους μας είναι κυρίως εκφοβιστική», κατέληξε.