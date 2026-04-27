Η Βόρεια Κορέα εγκαινίασε μουσείο για τους πεσόντες στρατιώτες στον πόλεμο Ρωσίας – Ουκρανίας

Μουσείο μνήμης προς τιμήν των στρατιωτών που σκοτώθηκαν πολεμώντας στο πλευρό της Ρωσία στον πόλεμο στην Ουκρανία, εγκαινίασε η κυβέρνηση της Βόρειας Κορέας, με τον ηγέτη της χώρας, Κιμ Γιονγκ Ουν και ανώτατους Ρώσους αξιωματούχους να δεσμεύονται για περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων και επέκταση της μακροπρόθεσμης συνεργασίας.

Ο Κιμ παρευρέθηκε στην τελετή μαζί με τον Ρώσο υπουργό Άμυνας Αντρέι Μπελούσοφ και τον πρόεδρο της ρωσικής Δούμας Βιατσεσλάβ Βολόντιν.

Τα τελευταία δύο χρόνια, η Πιονγκγιάνγκ έχει αποστείλει χιλιάδες στρατιώτες στο Κουρσκ της Ρωσίας και έχει προμηθεύσει πυρομαχικά, πυροβολικό και πυραύλους για την υποστήριξη της πολεμικής προσπάθειας της Μόσχας, σε αντάλλαγμα για οικονομική βοήθεια και προηγμένη στρατιωτική τεχνολογία.

🇰🇵🇷🇺 República Popular Democrática da Coreia inaugura museu militar em homenagem aos norte-coreanos que lutaram ao lado do Exército da Rússia na libertação de Kursk. Os russos doaram equipamentos militares ocidentais como troféus de guerra para serem exibidos no museu coreano. pic.twitter.com/UfoFh2pDhA — Análise Geopolítica (@AnaliseGeopol) April 26, 2026

Εκτιμάται ότι έως και 2.000 Βορειοκορεάτες έχουν χάσει τη ζωή τους στις συγκρούσεις, με τον Κιμ να εξυμνεί επανειλημμένα τη θυσία και την αφοσίωση των στρατιωτών που πολέμησαν για τη Ρωσία.

«Οι ψυχές των πεσόντων θα ζουν για πάντα με την ύψιστη τιμή που υπερασπίστηκαν», έγραψε σε χειρόγραφο μήνυμα που άφησε στο μνημείο την Κυριακή, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA.

«Η κυβέρνηση της Βόρειας Κορέας θα συνεχίσει να στηρίζει πλήρως τις πολιτικές της Ρωσίας για την υπεράσπιση της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας και των συμφερόντων ασφαλείας της», πρόσθεσε

🇰🇵 Corea del Norte inaugura el memorial y museo dedicado a los soldados que participaron en liberación de Kursk.



La ceremonia contó con presencia rusa y homenaje a combatientes y caídos. pic.twitter.com/MVFZnVQM7h — Feker 🇰🇵 (@Fekerfanta) April 27, 2026

Για «σύμβολο φιλίας και αλληλεγγύης» μίλησε ο Πούτιν

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν, σε επιστολή που ανέγνωσε ο Βολόντιν, χαρακτήρισε το μουσείο «σαφές σύμβολο φιλίας και αλληλεγγύης» μεταξύ των δύο χωρών, σημειώνοντας ότι η στρατηγική συνεργασία θα συνεχίσει να ενισχύεται.

Βόρεια Κορέα και Ρωσία επιβεβαίωσαν τον Απρίλιο του 2025 την ανάπτυξη βορειοκορεατικών στρατευμάτων στο Κουρσκ, χωρίς ωστόσο να ανακοινώσουν ακριβείς αριθμούς. Η υπηρεσία πληροφοριών της Νότια Κορέα εκτίμησε ότι περίπου 15.000 στρατιώτες στάλθηκαν στην περιοχή, εκ των οποίων περίπου 2.000 σκοτώθηκαν. Η Πιονγκγιάνγκ δεν έχει δώσει επίσημα στοιχεία για τις απώλειες.

🇷🇺🇰🇵 En Corea del Norte se ha inaugurado un museo y complejo memorial en honor a la participación de militares norcoreanos en los combates en la región de Kursk



En el museo hay equipo militar que, según Rusia, fue capturado por sus fuerzas a Ucrania y posteriormente transferido… pic.twitter.com/ANGrZWtsYq — Mundo Andriy (@andriy_ht) April 27, 2026

Αναλυτές επισημαίνουν ότι η έλλειψη εμπειρίας στο πεδίο της μάχης και η περιορισμένη εξοικείωση με το έδαφος κατέστησαν τους Βορειοκορεάτες στρατιώτες ευάλωτους σε επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυροβολικό από την Ουκρανία. Ωστόσο, σημειώνουν ότι συνέβαλαν στην ανάκτηση του ελέγχου της περιοχής Κουρσκ από τη Ρωσία.

«Πολλοί Βορειοκορεάτες στρατιώτες σκοτώθηκαν επειδή δεν ήταν προετοιμασμένοι για πραγματικές πολεμικές συνθήκες», δήλωσε ο Κιμ Τζέ-τσούν, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Sogang και πρώην σύμβουλος της κυβέρνησης. «Ωστόσο, τέτοιες αποστολές ενδέχεται να επαναληφθούν σε έναν παρατεταμένο πόλεμο, καθώς έχουν ενισχύσει τη θέση της Βόρειας Κορέας στη διεθνή σκηνή μέσω της στενότερης συμμαχίας με τη Ρωσία».

Πρόσθεσε ότι, σε αντάλλαγμα, η Πιονγκγιάνγκ έχει λάβει τεχνολογική υποστήριξη για δορυφόρους παρακολούθησης και πιθανώς για διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους, πέραν της οικονομικής βοήθειας.

Αξιωματούχοι της Νότιας Κορέας εκφράζουν ανησυχία ότι οι Βορειοκορεάτες στρατιώτες αποκτούν σύγχρονη πολεμική εμπειρία μέσω της συμμετοχής τους στον πόλεμο, ενώ παράλληλα η χώρα αποκτά πρόσβαση σε προηγμένη στρατιωτική τεχνολογία από τη Μόσχα.

Την ίδια στιγμή, η Βόρεια Κορέα έχει εντείνει την κρατική προπαγάνδα που εξυμνεί τη δράση των στρατιωτών της, επιδιώκοντας την ενίσχυση της εσωτερικής συνοχής και την αποτροπή ενδεχόμενης κοινωνικής δυσαρέσκειας.

Τον Φεβρουάριο, η Πιονγκγιάνγκ ολοκλήρωσε την κατασκευή νέας συνοικίας κατοικιών για τις οικογένειες των πεσόντων στρατιωτών. Ο Κιμ επισκέφθηκε ορισμένες από τις οικογένειες μαζί με την κόρη του και δεσμεύτηκε να ανταποδώσει τη θυσία των «νεαρών μαρτύρων» για την πατρίδα.