Ο Ιρανός ΥΠΕΞ χαιρετίζει την “υποστήριξη” της Ρωσίας στη “διπλωματία”

Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί εξήρε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα τη διμερή σχέση της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν με τη Ρωσική Ομοσπονδία και χαιρέτισε την «υποστήριξη στη διπλωματία» από πλευράς της Μόσχας και την «αλληλεγγύη» της.

Ακόμη, έκρινε μέσω X ότι «τα πρόσφατα γεγονότα» έδειξαν «το βάθος και τη δύναμη της στρατηγικής εταιρικής σχέσης» των δυο πλευρών. Έκανε τα σχόλια αυτά μετά τις συναντήσεις του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ χθες.

Η Ρωσία έχει προσφερθεί να μεσολαβήσει για να αποκατασταθεί η ειρήνη στη Μέση Ανατολή, μετά τον πόλεμο που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν, τον οποίο καταδίκασε.

Ακόμη, η Μόσχα έχει προτείνει να αποθηκεύσει το ουράνιο που έχει εμπλουτιστεί σε υψηλό βαθμό, στο πλαίσιο διευθέτησης για να επιλυθεί η διένεξη όσον αφορά το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Οι ΗΠΑ όμως απορρίπτουν την ιδέα.

Αμπάς Αράγτσι Ρωσία

