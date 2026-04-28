Π. Μαρινάκης: Ο κ. Ανδρουλάκης λειτουργεί σαν υποψήφιος δικαστής, όχι σαν εν δυνάμει πρωθυπουργός

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης απάντησε με σκληρή γλώσσα στις επικρίσεις του προέδρου του ΠΑΣΟΚ για το ζήτημα των υποκλοπών. Τόνισε ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης «απορεί γιατί υπολείπεται στην καταλληλότητα», εξηγώντας πως «είναι πάρα πολύ απλό: δεν ασχολήθηκε σοβαρά με τα μεγάλα και ουσιαστικά ζητήματα της χώρας».

Ο Μαρινάκης μιλώντας στον Real FM ανέφερε ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεν στάθηκε ούτε στο πρωτογενές πλεόνασμα «που πετύχαμε ως μία από τις πρώτες χώρες», ούτε στην επίσκεψη του Γάλλου προέδρου, ούτε σε άλλα κομβικά γεγονότα. «Συμπεριφέρεται σαν υποψήφιος για την Εθνική Σχολή Δικαστών και Εισαγγελέων αντί σαν εν δυνάμει πρωθυπουργός», σημείωσε.

Ασκώντας κριτική στη στάση του ΠΑΣΟΚ απέναντι στις δικαστικές αποφάσεις για την υπόθεση των υποκλοπών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε λόγο για «θεσμικό κατήφορο». «Σε μια δημοκρατία τις αποφάσεις της δικαιοσύνης δεν τις βάζουμε σε δημοψήφισμα. Είναι φοβερό ότι ο κ. Ανδρουλάκης μετατρέπει ένα κόμμα όπως το ΠΑΣΟΚ σε παράταξη με τέτοια ρητορική, ταυτιζόμενος μάλιστα με τους θύτες εκείνης της εποχής», είπε.

Ο Μαρινάκης δήλωσε πως η κυβέρνηση «περιμένει το αίτημα και την τεκμηρίωση» από το ΠΑΣΟΚ, εκτιμώντας όμως ότι το κίνητρο δεν είναι η διαλεύκανση της υπόθεσης —«αυτό θα το κάνει η Δικαιοσύνη»— αλλά «η πολιτικοποίηση του ζητήματος». Υπενθύμισε ότι «ο Άρειος Πάγος έχει αποφανθεί τρεις φορές και ήδη έχει γίνει εξεταστική από τη Βουλή».

Το καρφί σε Τσίπρα

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έστρεψε τα πυρά του και προς τον πρώην πρωθυπουργό, λέγοντας: «Ο κ. Τσίπρας έχει τεχνογνωσία στο να βάζει υποθέσεις στο αρχείο. Είναι η τεχνογνωσία του τότε υπουργείου Δικαιοσύνης. Όπως έμαθε έτσι λειτουργεί».

Το απόσπασμα αυτό κλιμακώνει τον τόνο της κυβέρνησης απέναντι τόσο στο ΠΑΣΟΚ όσο και στον ΣΥΡΙΖΑ, ενόψει της συνέχισης της πολιτικής αντιπαράθεσης για τις υποκλοπές και τον ρόλο της Δικαιοσύνης.

Η απάντηση για Ντίλιαν

Για το ερώτημα γιατί δεν καταθέτει ο Ταλ Ντίλιαν, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διευκρίνισε ότι «ο κ. Ντίλιαν είναι ένας εκ των τεσσάρων κατηγορουμένων. Καταδικάστηκε σε πρώτο βαθμό, άσκησε έφεση και πλέον έχει την ιδιότητα του κατηγορουμένου στον δεύτερο βαθμό. Η παραπομπή του έγινε δυνάμει της πρώτης διάταξης του κ. Ζήση, η οποία οδήγησε και στα συγκεκριμένα συμπεράσματα περί μη εμπλοκής κρατικών λειτουργών και στην αντίστοιχη παραπομπή. Άρα ο κ. Ντίλιαν, ό,τι ήταν να πει, το είπε στον πρώτο βαθμό και ό,τι άλλο έχει να πει θα το πει στο δεύτερο βαθμό».