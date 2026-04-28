Νυχτερινές εργασίες κοπής πρασίνου σήμερα και αύριο στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης

Νυχτερινές εργασίες κοπής πρασίνου στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας τη Τρίτη 28 Απριλίου και την Τετάρτη 29 Απριλίου 2026 από τις 10.00 το βράδυ έως τις 6.00 το πρωί της επομένης, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Πρόκειται για εργασίες κοπής πρασίνου επί των ερεισμάτων, στη δεξιά πλευρά του τμήματος της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης από τον ανισόπεδο κόμβο Τριανδρίας (Α/Κ 8) έως τον ισόπεδο κόμβο συμβολής με την οδό Εθνικής Αντιστάσεως (Ι/Κ 13). Θα γίνεται αποκλεισμός μίας λωρίδας κυκλοφορίας τμηματικά.

Τα συνεργεία που θα εκτελούν τις συγκεκριμένες εργασίες είναι κινητά και ο χρόνος αποκλεισμού του οδικού τμήματος θα είναι σχετικά μικρός.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.