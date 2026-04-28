Συνεχίζεται σήμερα η δίκη για τα Τέμπη – Θα διακοπεί για 30 μέρες για εργασίες στην αίθουσα

Νέο «λίφτινγκ» στην αίθουσα του «Γαιόπολις» όπου διεξάγεται η δίκη για τα Τέμπη με στόχο να εξασφαλιστούν περισσότερες θέσεις επιφέρει το υπουργείο Δικαιοσύνης. Όπως ανακοίνωσε χθες η πρόεδρος του δικαστηρίου που δικάζει την υπόθεση της σιδηροδρομικής τραγωδίας «η διαδικασία θα διακοπεί για 30 ημέρες» καθώς θα γίνουν νέες τεχνικές βελτιώσεις στην αίθουσα και, εφόσον και οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί το διάστημα αυτό του ενός μήνα, οι δικαστές θα ανέβουν τότε και πάλι στην έδρα.

Σήμερα, το δικαστήριο πρόκειται να συνεχίσει κανονικά τη συνεδρίαση του με τις αγορεύσεις των συνηγόρων της υπεράσπισης επί των δηλώσεων υποστήριξης της κατηγορίας και εν συνεχεία η δίκη θα διακοπεί προκειμένου να ξεκινήσουν τα νέα έργα βελτίωσης του χώρου.

Χθες η ακροαματική διαδικασία διεξήχθη σε υψηλούς τόνους με έντονες αντεγκλήσεις και αντιπαραθέσεις μεταξύ των δικηγόρων των δυο πλευρών (υποστήριξης της κατηγορίας και υπεράσπισης) με την πρόεδρο μάλιστα του δικαστηρίου να αναγκάζεται να διακόψει για λίγο τη συνεδρίαση, λέγοντας: «Έλεος, είμαι ήρεμος άνθρωπος αυτό δεν το έξω ξαναδεί, η δίκη διακόπτεται γιατί το δικαστήριο δεν είναι ήρεμο για να συνεχίσει»!

Κατά τη χθεσινή 4η δικάσιμο δήλωση προς υποστήριξη της κατηγορίας υπέβαλλε το ελληνικό δημόσιο ζητώντας την ποινική τιμωρία τεσσάρων εκ των 36 κατηγορούμενων της υπόθεσης. Πρόκειται για τους κατηγορούμενους: Βασίλειο Σαμαρά σταθμάρχη στο σιδηροδρομικό σταθμό της Λάρισας, Δημήτριο Νικολάου προϊστάμενο του Τμήματος Επιθεώρησης Λάρισας ΟΣΕ, Κωνσταντίνο Παυλόπουλο σταθμάρχη στο Σιδηροδρομικό Σταθμό Λάρισας και Παναγιώτη Χαμηλό, σταθμάρχη στο Σιδηροδρομικό Σταθμό Λάρισας.

Η εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου τόνισε ότι από τις πράξεις και τις παραλείψεις των κατηγορούμενων εκείνη τη μοιραία νύχτα προκύπτει ηθική βλάβη του Δημοσίου. Και τούτο διότι οι συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι είχαν, σύμφωνα με τους νομικούς παραστάτες του Δημοσίου, τη νομική υποχρέωση να βρίσκονται κατά την νύχτα της 28ης Φεβρουαρίου 2023 στο σταθμαρχείο Λάρισας, διασφαλίζοντας την ομαλή χάραξη, καθοδήγηση και παρακολούθηση της πορείας των αμαξοστοιχιών.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια ανάπτυξης της δήλωσης υπήρξαν αντιδράσεις από συγγενείς θυμάτων και δικηγόρους.

Λουκάς Αποστολίδης (υποστήριξη κατηγορίας): Εάν είναι δυνατόν οι ένοχοι να κατηγορούν το προσωπικό; Αυτό είναι πρόκληση στο δικαστήριο.

Ακροατήριο: Αυτοί (σ.σ. οι τέσσερις κατηγορούμενοι) από ποιον έπαιρναν εντολές;

«Με άδεια εστιατορίου»

Νωρίτερα με την έναρξη της χθεσινής διαδικασίας ο Νίκος Κωνσταντόπουλος και η Ζωή Κωνσταντοπούλου συνήγοροι προς υποστήριξη της κατηγορίας είχαν λάβει το λόγο καταγγέλλοντας μεταξύ άλλων παραβίαση της ΕΣΔΑ για δίκαιη δίκη. «Θα ήθελα να πω ότι για την παράσταση μου εδώ δέχομαι μια προμελετημένη ακραία στοχοποίηση, αυτό ονομάζεται στοχοποίηση υπερασπιστών. Σε αυτό συνέπραξε και ο Δικηγορικός Σύλλογος της Αθήνας (ΔΣΑ) και η Ολομέλεια του Δικηγορικών Συλλόγων. Εγώ λοιπόν απέναντι σε αυτή τη στοχοποιήση, που προήλθε πρωτίστως από την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων (ΕνΔΕ) δεν θα υποκύψω. Δεν υπάρχει τίποτα και κανείς που θα με αποτρέψει από τον εκπροσωπήσω τις οικογένειες τις οποίες εκπροσωπώ. Υπάρχει κραυγαλέα διάρρηξη των αρχών του κράτους δικαίου και της δίκαιης δίκης» είπε ενδεικτικά η κυρία Κωνσταντοπούλου για προσθέσει: «Συμμετέχουμε στη δίκη αφιλοκερδώς αυτό ίσως χαλάει τη πιάτσα αλλά εμείς θεωρούμε ότι είναι υποχρέωσή μας να το κάνουμε. Τέλος να πω ότι ακόμη περιμένουμε να μας πείτε τι απέγινε και η έρευνα που ζητήσαμε για την ασφάλεια της αίθουσας».

«Δικάζουμε σε εστιατόριο» ανέφερε η συνήγορος προς υποστήριξη της κατηγορίας Μαίρη Χατζηκωνσταντή επικαλούμενη έγγραφα της πολεοδομίας που χαρακτηρίζουν την αίθουσα όπου διεξάγεται η δίκη «εστιατόριο -ΤΕΙ Λάρισας». Όπως ανέφερε μεταξύ άλλων η συγκεκριμένη συνήγορος, η αίθουσα του «Γαιόπολις» συνδέεται με παλαιότερη χρήση ως εστιατόριο, το οποίο έχει νομιμοποιηθεί ως αυθαίρετη κατασκευή το 2014. Η ίδια, πάντως, εξέφρασε την αντίθεσή της διακοπή της διαδικασίας για νέες τεχνικές εργασίες στο χώρο.

Ένταση

Στη συνέχεια της χθεσινής διαδικασίας οι συνήγοροι υπεράσπισης ζήτησαν χρόνο από το δικαστήριο προκειμένου να υποβάλουν τις αντιρρήσεις τους επί των παραστάσεων υποστήριξης της κατηγορίας μετά και τη χθεσινή δήλωση παράστασης υποστήριξης της κατηγορίας από το Ελληνικό Δημόσιο. Αυτό προκάλεσε αντιδράσεις από τους συνηγόρους υποστήριξης της κατηγορίας. «Είναι προσχηματική η στάση σας και παρακωλύετε τη δίκη», είπε ενδεικτικά ο συνήγορος προς υποστήριξη της κατηγορίας Δ. Σκαρίμπας απευθυνόμενους στους συναδέλφους τους από την υπεράσπιση.

Θρασύβουλος Κονταξής (συνήγορος προς υποστήριξη της κατηγορίας):Αυτά τα λέτε για να σας ακούσουν οι εντολείς σας…..

Νίκος Κωνσταντόπουλος: Υπήρξε προσπάθεια να γίνει πιστευτό ότι συγγενείς θυμάτων και συνήγοροί τους δεν επιθυμούν τη δίκη, ψευδολογούν …

Πρόεδρος: Τελειώνετε κύριε συνήγορε αν ψευδολογούν να τους πάτε στα δικαστήρια ….

Κωνσταντόπουλος: Θα μας πάνε Σεπτέμβριο αυτές οι φαιές προσωπικότητες που υπάρχουν πίσω από τη λειτουργία της Δικαιοσύνης;

Στην αίθουσα μάλιστα προς στιγμήν μάλιστα επικράτησε ….χάβρα όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου έλαβε το λόγο για να επιτεθεί κατά συνηγόρων της υπεράσπισης με φράσεις «δεν έχετε τσίπα; Ντροπή σας». Απαντώντας οι συνήγοροι υπεράσπισης απευθύνθηκαν στον Θ. Μαντά μέλος του ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας (ΔΣΑ). «Επιτέλους Μαντά πάρε θέση, να μας λέει εμάς η Κωνσταντοπούλου ντροπή μας; Τι είναι αυτά! Πριν τους έφταιγε η αίθουσα τώρα τους φταίμε εμείς» φώναζαν συνήγοροι των κατηγορούμενων. Απαντώντας ο κ. Μαντάς ζήτησε να υπάρξει «νηφαλιότητα» για διεξαχθεί η διαδικασία και απαντώντας στη Ζωή Κωνσταντοπούλου που του φώναζε «ναι ναι να πάρετε θέση κύριε Μαντά» εκείνος της είπε: «Ναι θα πάρουμε».

Αντώνης Ψαρόπουλος (υποστήριξη της κατηγορίας): Θα πρέπει γίνει αντιληπτό ότι δεν πρέπει να δοθεί η δυνατότητα να καθυστερήσει η εξέλιξη της δίκης

Θρασύβουλος Κονταξής (υπεράσπιση): Είμαστε όλοι εδώ δεν μπορούν να μας κατηγορούν για παρελκυστικά αιτήματα και καθυστέρηση της δίκης

Συγγενείς από ακροατήριο: Ευχαριστούμε για τη συμπαράστασή σου….

(….)

Συνήγοροι προς υποστήριξη της κατηγορίας: Πήγαινε κάνε καμία μήνυση στη Πόπη Παπανδρέου …

Η δίκη εκτός απροόπτου θα συνεχιστεί σήμερα με την πρόεδρο να έχει ξεκαθαρίσει από εχθές πως η διαδικασία θα συνεχιστεί με τις αγορεύσεις των υπολοίπων συνηγόρων υπεράσπισης πλην των συνηγόρων των τεσσάρων κατηγορούμενων για τους οποίους δήλωσε παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας το Ελληνικό Δημόσιο. Για τους τελευταίους μετά τη δήλωση του Ελληνικού Δημοσίου προέκυψαν «νέα δεδομένα» και οι υπερασπιστές τους χρειάζονται χρόνο για να προετοιμαστούν και να αντιλέξουν.

Πηγή: protothema.gr