Πλεύρης για Λατινοπούλου: Όταν χάνουν ένα κομμάτι του αφηγήματός τους, δεν ξέρω αν γαβγίζουν ή νιαουρίζουν, αλλά σίγουρα αγχώνονται

Για το μεταναστευτικό, τις αιχμές που άφησε για το πρόσωπό του η Αφροδίτη Λατινοπούλου και την ανάρτηση του Άκη Σκέρτσου, μίλησε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου στον Realfm 97,8.

Ερωτηθείς εάν ανησυχεί ότι μπορεί να υπάρξουν αυξημένες ροές παράνομης μετανάστευσης προς τη χώρα μας, λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή και τα μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση προς αυτή την κατεύθυνση, είπε: «Η εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή από το πεδίο της Μέσης Ανατολής, είναι ότι δεν υπάρχει κινητικότητα. Και με τους Τούρκους που είμαστε σε επικοινωνία, δεν έχουν πίεση στα σύνορά τους. Αλλά αντιλαμβανόμαστε, ότι αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να προσέχουμε ιδιαιτέρως. Είναι πάντως ενθαρρυντικό ότι ακόμα δεν έχει παρουσιαστεί κινητικότητα, ούτε από τον Λίβανο ούτε από το Ιράν. Τον Λίβανο τον φοβόμαστε περισσότερο».

«Και μάλιστα η συνεργασία με την τουρκική ακτοφυλακή είναι τέτοιας φύσεως που το πρώτο τετράμηνο, ενώ το 2025 είχαμε 6.500 αφίξεις περίπου από τα τουρκικά παράλια, το 2026 είμαστε στις 2.500, άρα έχουμε μία πολύ μεγάλη μείωση. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει το ενεργό και πολύ πιο επικίνδυνο για εμάς μέτωπο, που είναι αυτό της Λιβύης και κυρίως των εκτοπισμένων Σουδανών που βρίσκονται στην Αίγυπτο, το Τσάντ και τη Λιβύη.

Ήδη μέχρι τώρα οι ροές εκεί είναι αντίστοιχες του 2025 με το 2026. Έχουμε γύρω στις 2.500 ροές. Αλλά αυτό είναι το μέτωπο που μας ανησυχεί και μάλιστα στη Σύνοδο Κορυφής ο Πρωθυπουργός με την Ιταλίδα Πρόεδρο, τον Κύπριο Πρόεδρο και τον Μαλτέζο έκαναν μία κοινή δήλωση ότι έχουμε μία πλήρη προετοιμασία, εάν τυχόν υπάρξουν αυξημένες ροές πώς θα λειτουργήσουμε», ανέφερε ο κ. Πλεύρης.

«Οφείλω να σας πω ότι κι εμείς εδώ, σε πλήρη συνεργασία με το Υπουργείο Ναυτιλίας και τον συναρμόδιο υπουργό Βασίλη Κικίλια, που έχει το σκέλος του Λιμενικού, έχουμε κάνει ένα σχέδιο και στο κομμάτι της συνεργασίας με τις Λιβυκές αρχές. Παίρνουμε κάποια ενθαρρυντικά στοιχεία ότι πια η Λιβυκή Ακτοφυλακή ανταποκρίνεται σε αποτροπές. Περιμένουμε αυτό να το δούμε, και στο δικό μας πλαίσιο λειτουργίας, αλλά και τελικά για όσους φτάνουν στην Κρήτη πλέον να έχουμε τις δυο δομές. Στα Χανιά είναι έτοιμη, τις επόμενες μέρες θα ανακοινωθεί και στο Ηράκλειο, προκειμένου να μπορούμε να διαχειριστούμε το φαινόμενο», συμπλήρωσε.

Η στάση της Τουρκίας

Ερωτηθείς για τη στάση της Τουρκίας στο θέμα, καθώς υπήρχε μια μείωση στις ροές από τη γείτονα, και αν παραμένει αυτή η εικόνα ή έχει ανατραπεί, είπε: «Όχι παραμένει και μπορώ να σας πω ότι είναι ακόμα πιο ενθαρρυντική. Δηλαδή στο παράδειγμα που έφερα των ροών του 2025 με το 2026, ήδη το 2025 ήταν μειωμένες και έχουμε 60% μείωση και το 2026. Με την Τουρκία έχουμε το πρόβλημα ότι δεν εφαρμόζει την συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, να δέχεται πίσω μετανάστες που έρχονται, αλλά στο κομμάτι του πεδίου υπάρχει πλήρης συνεργασία. Δεν έχει διαρραγεί σε κανένα επίπεδο και αντιθέτως και τα μηνύματα που έχουμε και στα σύνορα της Τουρκίας με τις άλλες χώρες, είναι ότι και εκεί η Τουρκία κάνει ιδιαίτερη φύλαξη και αποτροπή. Οφείλω να σας πω κιόλας ότι μεθαύριο έχουμε στην Ελλάδα την Τριμερή με τον Τούρκο, ομόλογό μου, και τον Βούλγαρο, προκειμένου να δούμε την πρόοδο, φαίνεται ότι όλες τις πλευρές να υπάρχει συνεργασία. Βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, αυτό έχει να κάνει και με μία μείωση των ροών που υπάρχει από το συγκεκριμένο μέτωπο, γιατί πλέον η Συρία δεν παράγει ροές».

Πώς αντιμετωπίζονται οι παράνομοι και οι νόμιμοι μετανάστες

Σχετικά με τους παράνομους, αλλά και τους νόμιμους μετανάστες που υπάρχουν στη χώρα μας και πώς αντιμετωπίζονται τόνισε: «Η καθυστέρηση για την ανανέωση αδειών στην Ελλάδα είχαν έναν μέσο όρο δύο χρόνια και πολλές φορές ερχόντουσαν άδειες διαμονής οι οποίες ήταν ληγμένες. Με το νέο νομοσχέδιο που ψηφίσαμε τον Φεβρουάριο, και σε αυτούς που παίρνουν τώρα άδεια διαμονής εφαρμόζεται στην πραγματικότητα, η διάρκεια της άδειας διαμονής ξεκινάει από τον χρόνο που θα την πάρουν στα χέρια τους, οπότε δεν τους έρχονται ληγμένες. Επίσης, εάν ο μετανάστης παραμένει στον ίδιο εργοδότη γίνεται μια αυτόματη ανανέωση. Πιστεύουμε ότι μέσα στο επόμενο τρίμηνο- γιατί αυτό που σας λέω εφαρμόζεται από 1η Μαρτίου- θα αρχίσει να ομαλοποιείται η κατάσταση».

Σχετικά με τους Ιρανούς, ανέφερε ότι «όσοι ήταν στις δομές μας και είχαν κάνει αίτηση ασύλου, έχουμε επιλέξει αυτή η αίτηση ασύλου να παραμένει σε μια διαδικασία μη ελέγχου, προκειμένου να δούμε πώς θα οδηγηθεί η διαδικασία και να έχουμε έναν παραπάνω έλεγχο και επιτήρηση για ευνόητους λόγους».

«Η Ελλάδα έχει γύρω στους 800.000 νόμιμους μετανάστες, άρα αυτό δεν πρέπει να το μπερδεύουμε γιατί είναι το εργατικό δυναμικό που έχουμε. Στο κομμάτι των παράνομων μεταναστών, στις δομές μας είμαστε σε ιστορικό χαμηλό, στις 16.000 σε σύνολο 41.000 δυναμικότητας που έχουμε. Η Ελλάδα μέχρι σήμερα λειτουργούσε περισσότερο ως χώρα transit, με αποτέλεσμα να φαίνεται ότι οι παράνομοι μετανάστες επέλεγαν κατά βάση να μετακινούνται προς την κεντρική Ευρώπη. Αυτό προφανώς τώρα αλλάζει, γιατί συνολικά η ευρωπαϊκή πολιτική έχει αλλάξει και εμείς είμαστε πρωταγωνιστές σε αυτό. Ούτε να είμαστε transit ούτε όμως να επιτρέπουμε να έχουμε ροές, και να αυξήσουμε τις επιστροφές. Αυτό είναι όλο το μοντέλο, το οποίο δουλεύεται στην Ευρώπη σε μια πλέον σκληρή μεταναστευτική πολιτική» συμπλήρωσε ο κ.Πλεύρης.

Τι απάντησε στην Λατινοπούλου

Κληθείς να απαντήσεις στις αιχμές που άφησε η Πρόεδρος της Φωνής Λογικής, Αφροδίτη Λατινοπούλου, σε συνέντευξή της στο Ενώπιος Ενωπίω, χαρακτηρίζοντάς τον «καρεκλάκια» που «νιαουρίζει», τόνισε: «Η κ. Λατινοπούλου στην αρχή είχε πει ότι έβαλε τον Πλεύρη για να γαβγίζει. Τώρα ο Πλεύρης νιαουρίζει και είναι και καρεκλάτος. Εγώ σέβομαι όλους τους προέδρους. Καταλαβαίνω το άγχος της κ. Λατινοπούλου. Γιατί όταν πια εφαρμόζεται μια σκληρή μεταναστευτική πολιτική, χάνει ένα κομμάτι του αφηγήματός της».

«Όταν λόγου χάρη με καλεί στο συνέδριό της, το κόμμα της Μελόνι και μιλάμε με τον Ιταλό ομόλογό μου και η Ιταλία θεωρεί καλές πρακτικές αυτές τις οποίες εφαρμόζονται στην Ελλάδα για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης, με συγχωρείτε… Φαντάζομαι η Μελόνι για να συμφωνεί με κάποιες απ’ τις πρακτικές μας, ως προς τη σκληρή μεταναστευτική πολιτική, μάλλον έχει μια βαρύνουσα σημασία έναντι της κ. Λατινοπούλου», είπε ο Θάνος Πλεύρης.

«Το γεγονός ότι σήμερα που μιλάμε εμείς, η Γερμανία, η Ολλανδία, η Δανία και η Αυστρία, ήδη προχωράμε τις διαδικασίες -η Real News πρώτη το έχει αποκαλύψει -για να μπορέσουμε να έχουμε τον επόμενο χρόνο κέντρο επιστροφής σε χώρες της Αφρικής, δείχνει ότι είναι πολιτικές στη σκληρή κατεύθυνση. Έχουμε ποινικοποιήσει την παράνομη διαμονή και καθημερινά στα ελληνικά δικαστήρια καταδικάζεται κόσμος και η κ. Λατινοπούλου λέει δεν ξέρω που κρατούνται. Να την ενημερώσω ότι 3.500 αυτή τη στιγμή είναι σε κράτηση στα ΠΡΟΚΕΚΑ και σε δομές μετανάστευσης με αδυναμία μετακίνησης.

Ήρθε ο νέος κανονισμός που η κ. Λατινοπούλου βγήκε και έκανε tweet και πανηγύρισε, αλλά δεν είπε το εξής. Ότι τις προβλέψεις του νέου κανονισμού, τις ψηφίσαμε εμείς τον Σεπτέμβριο. Ήταν το πρώτο νομοσχέδιο που έφερα και εμπροσθοβαρώς φέραμε τον κανονισμό που ψηφίζεται τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα δηλαδή ήταν η πρώτη χώρα που ενέταξε τις διατάξεις του νέου κανονισμού» συνέχισε ο υπουργός.

«Γιατί τελικά όταν φτάσουμε στο δια ταύτα εγώ λέω κάτι πάρα πολύ απλό. Κάποιος έρχεται παράνομα στη χώρα. Το πρώτο κομμάτι που θέλουμε είναι να τον αποτρέψουμε και έχουμε μία μείωση 40% των ροών. Κάποιοι θα περάσουν και αυτούς θέλουμε να τους επιστρέψουμε. Μέχρι να γίνουν οι διαδικασίες επιστροφής, γιατί η Ελλάδα δεσμεύεται ότι πρέπει να εξετάσει άσυλο, η επιλογή μας είναι να τους κρατάμε σε κλειστά κέντρα. Οπότε τι άλλο έρχονται να προτείνουν ο κ. Βελόπουλος ο κ. Νάτσιος, η κ. Λατινοπούλου; Να πουν ευθέως.

Εγώ λέω ότι όσο εξετάζουμε το άσυλο, αυτός που δεν έχει προσφυγικό προφίλ -γιατί φαντάζομαι ότι αυτός που έχει προσφυγικό προφίλ, δεν μπορεί κάποιος να πει μην δώσεις άσυλο- τον κρατάμε σε κράτηση και μόλις το άσυλο απορριφθεί, κάνουμε τις διαδικασίες επιστροφής, που πιστέψτε με δεν είναι εύκολες» είπε, σημειώνοντας ότι έχουν γίνει 2.500 με 3.000 επιστροφές απ’ την αρχή του χρόνου.

«Πολλές φορές λένε πυροτεχνήματα, όταν έρχονται όμως στην πρακτική, στην πραγματικότητα βλέπουν ότι οι πολιτικές που εφαρμόζονται σήμερα και πάντα ήθελε τις εφαρμόσει η ΝΔ, αλλά πλέον μας ακούει και η Ευρώπη, είναι οι πιο σκληρές στην Ευρώπη. Όταν χάνουν ένα κομμάτι του αφηγήματός τους, δεν ξέρω αν γαβγίζουν ή νιαουρίζουν, αλλά σίγουρα αγχώνονται» πρόσθεσε ο κ. Πλεύρης.