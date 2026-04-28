Νεκρή 74χρονη σε Πολιτιστικό Κέντρο στο Άργος Ορεστικό – Οι υπεύθυνοι κλείδωσαν και έφυγαν

Σε τραγωδία εξελίχθηκε η εξαφάνιση 74χρονης στο Άργος Ορεστικό, καθώς εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο Πολιτιστικό Κέντρο της πόλης, όπου είχε παραμείνει εγκλωβισμένη μετά το τέλος εκδήλωσης, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤnews.

Η γυναίκα είχε μεταβεί το βράδυ της Κυριακής 26 Απριλίου στο Πολιτιστικό Κέντρο Άργους Ορεστικού, προκειμένου να παρακολουθήσει εκδήλωση παραδοσιακών χορών τοπικών συλλόγων.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, φέρεται να πήγε στις τουαλέτες του κτιρίου, όπου, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, υπέστη αιφνίδιο θάνατο από παθολογικά αίτια.

Ωστόσο, μετά τη λήξη της εκδήλωσης, οι υπεύθυνοι του χώρου προχώρησαν στο κλείδωμα του κτιρίου, εκτιμώντας ότι όλοι οι παρευρισκόμενοι είχαν αποχωρήσει, χωρίς να πραγματοποιηθεί πλήρης έλεγχος στους βοηθητικούς χώρους.

Δήλωση εξαφάνισης και έρευνες όλη τη νύχτα

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν οι συγγενείς της 74χρονης διαπίστωσαν ότι δεν είχε επιστρέψει στο σπίτι της και δήλωσαν την εξαφάνισή της στο τοπικό Αστυνομικό Τμήμα.

Ακολούθησαν ολονύκτιες έρευνες από την Ελληνική Αστυνομία, οι οποίες οδήγησαν τελικά στο Πολιτιστικό Κέντρο.

Οι αστυνομικοί εισήλθαν στο κτίριο και αναγκάστηκαν να σπάσουν την πόρτα των χώρων υγιεινής, που παρέμενε κλειδωμένη.

Στο εσωτερικό εντοπίστηκε η άτυχη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της και σε κατάσταση ακαμψίας, στοιχείο που υποδεικνύει ότι ο θάνατός της είχε επέλθει πολλές ώρες νωρίτερα.

Η 74χρονη φέρεται να παρέμεινε εγκλωβισμένη στο σκοτάδι του κλειστού κτιρίου μετά το πέρας των εκδηλώσεων, γεγονός που προκαλεί έντονη συγκίνηση και προβληματισμό στην τοπική κοινωνία.

Το τραγικό περιστατικό εγείρει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τη διαχείριση και τα μέτρα ασφαλείας σε δημόσιους χώρους.

Η κοινή γνώμη θέτει το ερώτημα πώς είναι δυνατόν να κλειδώνεται ένα δημόσιο κτίριο χωρίς να έχει προηγηθεί εξονυχιστικός έλεγχος σε όλες τις αίθουσες και τους βοηθητικούς χώρους.