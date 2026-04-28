Ζαχαράκη από το Οικουμενικό Πατριαρχείο: Νέο θεσμικό πλαίσιο για τους κληρικούς της ομογένειας

Τη θεσμοθέτηση των κληρικών της ομογένειας ως βασική κυβερνητική πρωτοβουλία ανακοίνωσε η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Σοφία Ζαχαράκη, κατά την επίσκεψή της τη Δευτέρα 27 Απριλίου στο Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Κωνσταντινούπολη.

Κατά τη συνάντησή της με τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο η υπουργός ανακοίνωσε τη δημιουργία θεσμικού πλαισίου για τους κληρικούς της διασποράς, στο πλαίσιο ενίσχυσης των ιστορικών Πατριαρχείων.

«Συναντηθήκαμε με τον Παναγιώτατο Πατριάρχη και συζητήσαμε για μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία της ελληνικής κυβέρνησης, τη θεσμοθέτηση των κληρικών της ομογένειας. Ένας θεσμός που έρχεται να στηρίξει τα πρεσβυγενή Πατριαρχεία καθώς και τη Μονή Σινά», δήλωσε η Σοφία Ζαχαράκη, προσθέτοντας ότι ο λόγος της επίσκεψής της «έρχεται να συνοδεύσει και άλλες πρωτοβουλίες για την ενίσχυση των πρεσβυγενών Πατριαρχείων, με προμετωπίδα όμως αυτόν τον νέο νόμο που αναμένουμε μέσα στον επόμενο μήνα».

Αναφερόμενη στη διαδικασία, η υπουργός σημείωσε πως τα επόμενα βήματα θα είναι η ανάρτηση του νομοσχεδίου για διαβούλευση και η ψήφισή του μέσα στον Ιούνιο.

«Ελπίζουμε στη στήριξη περισσότερων από δύο κομμάτων σε αυτή την πολύ σημαντική πρωτοβουλία», είπε, ενώ παράλληλα, τόνισε ότι θα υπάρξει ενημέρωση και των άλλων Πατριαρχείων στην Αλεξάνδρεια, την Αντιόχεια και τα Ιεροσόλυμα για αυτή τη νέα πρωτοβουλία.

Ο Παναγιώτατος ευχαρίστησε την κα. Υπουργό για το αμείωτο ενδιαφέρον της ελληνικής κυβερνήσεως και προσωπικώς της ιδίας για τα ζητήματα της αρμοδιότητός της που απασχολούν την Μητέρα Εκκλησία, αλλά και την Ομογένεια της Πόλεως, της Ίμβρου και της Τενέδου.

Η Υπουργός επανέλαβε το σεβασμό της προς την οικουμενική διακονία και προσφορά της Πρωτοθρόνου Εκκλησίας της Ορθοδοξίας, τονίζοντας ότι η Ελληνική Πολιτεία διαχρονικά συμπαραστέκεται στο πολυδιάστατο έργο του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Ομογενειακά σχολεία και στήριξη εκπαιδευτικών στο εξωτερικό

Η υπουργός αναφέρθηκε επίσης σε μέτρα ενίσχυσης της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στην Κωνσταντινούπολη και το εξωτερικό, με αιχμή το επιμίσθιο των εκπαιδευτικών και τη βελτίωση της οργάνωσης.

«Θυμίζω ότι με πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού έχουμε πλέον και πέμπτο έτος ως προς το επιμίσθιο που λαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί μας στο εξωτερικό», δήλωσε και πρόσθεσε: «Δεσμευτήκαμε και θα κάνουμε πράξη να ανακοινώνουμε πάντα νωρίτερα τις αποσπάσεις των εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος, όπως θα γίνει και φέτος για το σχολικό έτος 2026-2027». Η ίδια επιβεβαίωσε ότι το νέο μέτρο για το επιμίσθιο θα έχει και αναδρομική ισχύ.

Αναφερόμενη στο θέμα της έγκαιρης αποστολής των βιβλίων στα σχολεία του εξωτερικού, σημείωσε πως ούτως ή άλλως έχει ληφθεί η πρωτοβουλία για έγκαιρη αποστολή.

«Κάθε χρόνο το Υπουργείο στέλνει χιλιάδες αντίτυπα βιβλίων σε όλο τον κόσμο και πάντα προσπαθούμε αυτό να γίνεται έγκαιρα», σημείωσε.

Επισήμανε ακόμη τη σημασία του ανθρώπινου δυναμικού.

«Να θυμίσω ότι πάνω από 750 εκπαιδευτικοί αποσπώνται κάθε χρόνο από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού στα τμήματα ελληνικής γλώσσας αλλά και στα σχολεία του εξωτερικού».