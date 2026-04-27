ΕΒΕΘ: Να επισπευσθεί η σύνδεση του Λιμένα Θεσσαλονίκης με την ΠΑΘΕ

Το «πάγωμα» της κατασκευής της οδικής σύνδεσης του λιμένα της Θεσσαλονίκης με τον αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ επισημαίνει το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης με σχετική επιστολή του, ζητώντας την επίσπευση των διαδικασιών για την επανεκκίνησή του.

Η επιστολή απευθύνεται στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κ. Χρίστο Δήμα, στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κ. Νικόλαο Ταχιάο και στον Υφυπουργό Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας-Θράκης), κ. Κωνσταντίνο Γκιουλέκα, ενώ υπογράφεται από τον Β΄ Αντιπρόεδρο του ΕΒΕΘ, κ. Πάνο Μενεξόπουλο.

Το κείμενο της επιστολής:

“Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ), ενεργώντας στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου και εκπροσωπώντας την επιχειρηματική κοινότητα, αναγνωρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλονται για την ενίσχυση της τοπικής και εθνικής οικονομίας. Ωστόσο, η διαφαινόμενη εμπλοκή στο κρίσιμο έργο της σύνδεσης του Λιμένα Θεσσαλονίκης με τον αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ αποτελεί μια δυσμενή εξέλιξη. Παρά το γεγονός ότι το έργο ξεκίνησε πριν από 15 χρόνια, το μεγαλύτερο μέρος του έχει ολοκληρωθεί και η τελική σύμβαση για την κατασκευή του εναπομείναντος τμήματός του για τη σύνδεση με την ΠΑΘΕ, εντός 30 μηνών, υπογράφηκε το 2021, σήμερα, πέντε χρόνια μετά, έπειτα από μια σειρά καθυστερήσεων και παρατάσεων, το έργο έχει «παγώσει».

Το Επιμελητήριο μας θεωρεί ωστόσο ότι η ταχεία ολοκλήρωση του έργου είναι ζωτικής σημασίας για τις επιχειρήσεις και την οικονομία της περιοχής, καθώς θα συμβάλει στην αναβάθμιση της Θεσσαλονίκης σε έναν σύγχρονο διαμετακομιστικό κόμβο, μειώνοντας δραστικά το κόστος και τον χρόνο μεταφοράς των εμπορευμάτων. Κατόπιν των ανωτέρω, αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, παρακαλούμε να μεριμνήσετε ώστε να επισπευστούν οι διαδικασίες υλοποίησης του τόσο κρίσιμου για την Θεσσαλονίκη και την χώρα συνολικότερα αυτού έργου. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω συνεργασία”.