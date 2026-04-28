“Μάλιστα κύριε Ζαμπέτα”: Η ζωή και το έργο του μεγάλου συνθέτη ζωντανεύουν επί σκηνής στη Θεσσαλονίκη – Βίντεο

Με αγαπημένα τραγούδια του Γιώργου Ζαμπέτα “πλημμύρισε” το μεσημέρι της Τρίτης (28/4) η πλατεία Ναυαρίνου στη Θεσσαλονίκη.

Οι πρωταγωνιστές της μουσικοθεατρικής παράστασης «Μάλιστα κύριε Ζαμπέτα», Βίκυ Σταυροπούλου, Κώστας Κόκλας, Δανάη Μπάρκα, Χριστίνα Τσάφου, Θοδωρής Αθερίδης και Αντώνης Κρόμπας μαζί με τον σκηνοθέτη Πέτρο Ζούλια, μίλησαν για τη συμμετοχή τους σε ένα έργο αφιερωμένο σε έναν από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του λαϊκού τραγουδιού, λίγο πριν από την πρεμιέρα στο Θέατρο Radio City.

Ο Πέτρος Ζούλιας ανέφερε πως «η μεγάλη περιπέτεια ήταν ποιος θα παίξει τον Ζαμπέτα. Νομίζω πως ο Ζαμπέτας δεν παίζεται. Είναι ένα μοναδικό πλάσμα, ένας καλλιτέχνης που έγραψε υπέροχα λυρικά τραγούδια, ένας εντελώς πηγαίος δημιουργός, ένας άνθρωπος που δεν έμαθε ποτέ να γράφει νότες, ένας Μότσαρτ του λαϊκού τραγουδιού». Για τον λόγο αυτό, ο σκηνοθέτης αποφάσισε τον ρόλο του Γιώργου Ζαμπέτα να τον κρατήσει ο …ίδιος ο Ζαμπέτας, μέσα από αυθεντικό αρχειακό υλικό, και να “παρουσιάζεται” επί σκηνής μέσα από τη φωνή και τις αφηγήσεις του.

Σημαντική συμβολή είχε η κόρη του, Κατερίνα Ζαμπέτα, η οποία παραχώρησε πολύτιμο οπτικοακουστικό υλικό, αλλά και το βιβλίο της «Γιώργος Ζαμπέτας, Βαθιά στη θάλασσα θα πέσω». Μέσα από αυτό το υλικό, ο Ζαμπέτας «συνομιλεί» με τους ηθοποιούς, σχολιάζει και αποκαλύπτει στιγμές της ζωής και της καριέρας του. «Το αρχείο που μου εμπιστεύτηκε η κόρη του, ήταν οπτικοακουστικό υλικό περίπου 60 ωρών. Πέρασα ένα τετράμηνο με ακουστικά, ακούγοντάς το συνεχώς. Το δύσκολο ήταν να επιλεγούν τα αποσπάσματα που θα δέσουν με όσα παρουσιάζουμε στη σκηνή», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Ζούλιας.

Η αναφορά στη Θεσσαλονίκη και η λιγότερο γνωστή ιστορία

Όπως αποκάλυψε ο σκηνοθέτης του έργου, στην παράσταση υπάρχει μία ολόκληρη σκηνή με τη Θεσσαλονίκη όπου ο Γιώργος Ζαμπέτας πραγματοποίησε τις τελευταίες του εμφανίσεις, ενώ ερωτηθείς για την λιγότερο γνωστή ιστορία που περιλαμβάνεται στο έργο, ο κ. Ζούλιας ανέφερε τη γέννηση του τραγουδιού «Σταλιά σταλιά», που ερμήνευσε η Μαρινέλλα. «Ήταν μέσα σε ένα ταξί με χαλασμένη εξάτμιση. Εκεί είπε “το βρήκα”», περιέγραψε και συμπλήρωσε πως ο μονότονος ήχος μετατράπηκε σε μελωδία.

Τι λένε οι συντελεστές της παράστασης

Οι ηθοποιοί χαρακτήρισαν το έργο ως μια μεγάλη λαϊκή γιορτή, η οποία παρουσιάζει στιγμές από την ζωή του Ζαμπέτα και τις πλαισιώνει με αγαπημένα τραγούδια.

Η Βίκυ Σταυροπούλου χαρακτήρισε το έργο ως μια «ανάσα» αισιοδοξίας σε δύσκολους καιρούς, ενώ η Χριστίνα Τσάφου μίλησε συγκινημένη για τις προσωπικές της αναμνήσεις που «ζωντανεύουν» μέσα από το έργο.

Από την πλευρά του, ο Αντώνης Κρόμπας υπογράμμισε ότι το έργο ταξιδεύει το κοινό από τη δεκαετία του ’50 έως το ’90 και πως «μέσα από ένα μουσικό, θεατρικό και χορευτικό πλαίσιο γνωρίζεις ταυτόχρονα την ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας».

Ξεχωριστή ήταν και η αναφορά του Θοδωρή Αθερίδη, ο οποίος ήταν ο μοναδικός από τους συντελεστές που γνώρισε τον Γιώργο Ζαμπέτα όσο ζούσε, μιλώντας για τη διαχρονική δύναμη της μουσικής του και αποκαλύπτοντας το τραγούδι που τον βοηθάει να ξεπερνά τις φοβίες του. «Όταν περνάω δύσκολα, για παράδειγμα στο αεροπλάνο που φοβάμαι, αρχίζω να σιγοτραγουδώ το “Πάρε ναυτάκι, ναυτάκι Συριανό”. Αν συγκεντρωθείτε στο τραγούδι, θα σας φύγουν όλα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Δανάη Μπάρκα, από την πλευρά της, ανέφερε πως είχε παρακολουθήσει πάνω από δέκα φορές την πρώτη παρουσίαση της παράστασης το 2017, στην οποία έπαιζε η μητέρα της Βίκυ Σταυροπούλου και πως σήμερα αισθάνεται περήφανη που συμμετέχει και η ίδια στο νέο ανέβασμα. «Νιώθω ότι εκπροσωπώ μια νεότερη γενιά που περνά κρίση και λόγω της τεχνολογίας. Αυτή η παράσταση μάς φέρνει πιο κοντά στην αυθεντικότητα, στη λαϊκότητα, στο πώς μεγάλωσαν οι γονείς και οι παππούδες μας. Μου θυμίζει τι σημαίνει να είμαστε άνθρωποι», πρόσθεσε.

Η παράσταση «Μάλιστα κύριε Ζαμπέτα» κάνει πρεμιέρα την Τετάρτη 29 Απριλίου και για περιορισμένες παραστάσεις, το Θέατρο Radio City μεταμορφώνεται σε μια μεγάλη λαϊκή γειτονιά για να φιλοξενήσει τη ζωή, το χιούμορ και τα αθάνατα τραγούδια του μεγαλύτερου Έλληνα «μάγκα» συνθέτη, μεταξύ άλλων «Στο λευκό τον Πύργο», «Μάλιστα κύριε», «Πού ‘σαι Θανάση», «Αλήτη», «Σταλιά σταλιά», «1000 περιστέρια», «Είμαι φίνο φανταράκι», «Ο πιο καλός ο μαθητής» και άλλα πολλά.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Κείμενο-Σκηνοθεσία: Πέτρος Ζούλιας

Ενορχηστρώσεις : Άκης Δείξιμος – Μιχάλης Ασίκης

Σκηνικά: Αθανασία Σμαραγδή

Κοστούμια: Κατερίνα Παπανικολάου

Χορογραφίες: Φώτης Διαμαντόπουλος

Σχεδιασμός Φωτισμών: Μελίνα Μάσχα

Επεξεργασία- Δημιουργία βίντεο: Κάρολος Πορφύρης

Μουσική Διδασκαλία: Άκης Δείξιμος

Βοηθός σκηνοθέτη: Μαριάννα Τουντασάκη

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ: Βίκυ Σταυροπούλου, Κώστας Κόκλας, Δανάη Μπάρκα, Λευτέρης Ελευθερίου, Αντώνης Κρόμπας, η Χριστίνα Τσάφου και ο Θοδωρής Αθερίδης.

ΠΑΙΖΟΥΝ ΜΕ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ:

Αντώνης Βαρθαλίτης

Ζαραγκαλης Γιάννης

Ραφαήλ Κριτούλης

Ξυδης Μάρκος

Πάνος Παταγιάννης

Μαρίνα Σαμάρκου

Μαριάννα Τουντασάκη

Φαίη Φραγκαλιώτη

Ιάσονας Χρόνης

Συμμετέχουν: Νίκη Παπαβασιλείου – Ηλιάνα Υφαντή

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ:

RADIOCITY: Λεωφ. Βασ. Όλγας 11, Θεσσαλονίκη 546 40

Τηλέφωνο: 231 325 4500

Ημέρες Παραστάσεων: από 29/4 εως και 10/5

