Μαρκόπουλος: Επικίνδυνη η ευθεία αμφισβήτηση της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης

«Η Δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη, λειτουργεί με τον δικό της ανεξάρτητο τρόπο. Δεν θα στήσουμε ΠΑΣΟΚοδικεία ή ΣΥΡΙΖΟδικεία» απάντησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Δημήτρης Μαρκόπουλος στις επικριτικές αναφορές των προέδρων και των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων των κομμάτων της αντιπολίτευσης σχετικά με την δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης των υποκλοπών κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια του σ/ν για την κύρωση σύμβασης παραχώρησης κρατικών λαχείων.

Ο κ. Μαρκόπουλος κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι και σήμερα και χθες με τον έναν ή άλλο τρόπο «αμφισβήτησε ευθέως και ξεκάθαρα τη Δικαιοσύνη» ξεπερνώντας «την λεπτή γραμμή ισορροπίας μεταξύ πολιτικής και δικαστικής εξουσίας». Επισήμανε ότι στο Σύνταγμα υπάρχει σαφή διάκριση μεταξύ της εκτελεστικής και δικαστικής εξουσίας και καταλόγισε στα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι «αυτή η λεπτή γραμμή ισορροπίας της διάκρισης των δύο εξουσιών έχει καταρρεύσει».

«Η ευθεία και ωμή αυτή επίθεση στη Δικαιοσύνη κρύβει πολλούς κινδύνους», προειδοποίησε ο βουλευτής της ΝΔ. Απέρριψε ως «δυστοπικές» τις αναφορές τής αντιπολίτευσης ότι η κυβέρνηση τοποθέτησε ως αντιεισαγγελέα τον κ. Τζαβέλα παρακάμπτοντας τη σειρά λέγοντας ότι «ο κ. Τζαβέλας έχει ψηφιστεί από τους συναδέλφους του για τη θέση αυτή και όχι από τη ΝΔ».

Κάλεσε τα κόμματα της αντιπολίτευσης να λάβουν υπόψη τους τις ανακοινώσεις των Ενώσεων των Δικαστών και των Εισαγγελέων που διαμαρτύρονται για τις επιθέσεις που δέχονται το τελευταίο διάστημα και τη στοχοποίησή τους από συγκεκριμένα κόμματα και συμπλήρωσε ότι «ο πολιτικός εκφοβισμός της Δικαιοσύνης μπορεί να είναι ένα σχέδιο που ενδεχόμενος κάποιοι τον θέλουν για την ποδηγέτησή της».

«Δεν θα δεχθούμε να στήσουμε λαϊκά δικαστήρια, ΠΑΣΟΚοδικεία ή ΣΥΡΙΖΟδικεία. Μας συγχωρείται όμως δεν θα πάρουμε. Η Δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη, λειτουργεί με τον δικό της ανεξάρτητο τρόπο» είπε ο κ. Μαρκόπουλος και καταλόγισε στην αντιπολίτευση ότι «αυτές τις δύο ημέρες έχει τρώσει το κύρος της Δικαιοσύνης». Μάλιστα κατηγόρησε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκο Ανδρουλάκη ότι «με τη στάση του όχι μόνο συμμετέχει αλλά ηγείται της αμφισβήτησης της Δικαιοσύνης και αυτό είναι προβληματικό που θα πρέπει να αξιολογηθεί από τους πολίτες». Δεν μπορεί, είπε, το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ «να θέλει μονά- ζυγά δικά του» καθώς «από τη μία μας καταγγέλλετε ότι επιτιθέμεθα στην Ευρωπαία εισαγγελέα κα Κοβέσι και από άλλη εσείς κάνετε ευθεία επίθεση και αμφισβήτηση στον θεσμό του Αρείου Πάγου!»

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ υπενθύμισε ότι επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ είχε υπάρξει η υπόθεση παρακολούθησης του κ. Πιτσιώρλα αλλά «για αυτή την υπόθεση δεν πήραμε ποτέ καμία απάντηση από εσάς». Επίσης, προσέθεσε ότι «τα κόμματα της σκευωρίας της Novartis, της διαπλοκής και της πάγιας τοξικότητάς τους δεν μπορεί να μας παρουσιάζονται ως άσπιλοι και αμόλυντοι και να σπέρνουν αμφιβολίες κατά των θεσμών, γιατί αυτό είναι επικίνδυνο».