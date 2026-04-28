Η στιγμή που ο 89χρονος φεύγει με την καραμπίνα στα χέρια μετά τους πυροβολισμούς στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού – Βίντεο ντοκουμέντο

Καρέ-καρέ τα όσα ακολούθησαν μετά τους πυροβολισμούς του 89χρονου άνδρα στα γραφεία του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό, που είχε ως αποτέλεσμα ένας υπάλληλος του οργανισμού να τραυματιστεί, ήρθαν στο φως της δημοσιότητας.

Όπως φαίνεται στο οπτικό υλικό διάρκειας 28 δευτερολέπτων που δημοσιεύει το newsit.gr, ο ηλικιωμένος άνδρας αφού έχει μπει στο κατάστημα του ΕΦΚΑ Κεραμεικού στο κέντρο της Αθήνας, στη συνέχεια βγαίνει ατάραχος από αυτό και διασχίζει την οδό Κειριάδων.

Ο 89χρονος φοράει καπέλο και μια σκουρόχρωμη καπαρντίνα, ενώ στο δεξί του χέρι κρατά κρυμμένη την κοντόκαννη καραμπίνα με την οποία τραυμάτισε αρχικά τον υπάλληλο του ΕΦΚΑ και στη συνέχεια τους άλλους 4 υπαλλήλους στα δικαστήρια της Λουκάρεως.

Στο επόμενο βίντεο που εξασφάλισε το newsit.gr, αποτυπώνονται οι στιγμές αγωνίας και τρόμου που ακολούθησαν στο σημείο, ενώ σε σύντομο χρονικό διάστημα έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ όπου μετέφερε τον 63χρονο άνδρα που είχε τραυματιστεί στο πόδι.