Έρχονται νέα voucher διακοπών – Σε λίγες ημέρες οι αιτήσεις για δύο νησιά

Εκδόθηκε η ΚΥΑ για την υλοποίηση των προγραμμάτων «Chios Pass 2026» και «Kythira Pass 2026» που αφορούν Χίο και Κύθηρα αντίστοιχα.

Στόχος είναι η ενίσχυση του εγχώριου τουρισμού και η στήριξη των τοπικών κοινωνιών της Χίου και των Κυθήρων.

Η πρωτοβουλία υλοποιείται από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία Οικονομικών, Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τουρισμού, αξιοποιώντας ψηφιακά εργαλεία για την αποτελεσματική εφαρμογή του προγράμματος.

Στο πλαίσιο της δράσης προβλέπεται η χορήγηση άυλων ψηφιακών χρεωστικών καρτών στους δικαιούχους, οι οποίες θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για δαπάνες διαμονής, εστίασης και τοπικών μεταφορών, υπό προϋποθέσεις.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας από τις 14 έως και τις 18 Μαΐου 2026, ενώ συνολικά προβλέπονται 3.000 δικαιούχοι για το «Chios Pass 2026» και 3.600 για το «Kythira Pass 2026».

Πώς θα εξελιχθεί η δράση σε Χίο και Κύθηρα

Η δράση θα εξελιχθεί σε δύο φάσεις. Η πρώτη αφορά το διάστημα Μαΐου-Ιουνίου και η δεύτερη το διάστημα Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2026, ενώ τυχόν αδιάθετα ποσά από την πρώτη περίοδο θα μεταφερθούν στη δεύτερη.

Η ψηφιακή κάρτα θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε επιχειρήσεις με φυσικά POS, οι οποίες δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους κλάδους τουρισμού και μεταφορών και εδρεύουν στις προβλεπόμενες περιοχές των Δήμων Χίου και Κυθήρων.

Την υλοποίηση του προγράμματος αναλαμβάνει το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε.), υπό την εποπτεία του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ενώ η ολοκλήρωση της δράσης έχει οριστεί για τις 31 Δεκεμβρίου 2027.

Σε δήλωσή του, ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, ανέφερε πως πρόκειται για μια στοχευμένη παρέμβαση στήριξης περιοχών με ιδιαίτερες ανάγκες, που ενισχύει την τοπική οικονομία και τον εγχώριο τουρισμό, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία ψηφιακής διακυβέρνησης με διαφάνεια και ταχύτητα.