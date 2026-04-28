Κ. Τσουκαλάς: O “επιτελικός” αυταρχισμός Μητσοτάκη απειλεί τη δημοκρατία

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

«Όταν οι ίδιοι οι βουλευτές της πλειοψηφίας εγείρουν ζητήματα λειτουργίας της δημοκρατίας, όλοι αντιλαμβάνονται πως το κράτος δικαίου και η διάκριση των εξουσιών βρίσκονται σε κίνδυνο», τονίζει ο Κώστας Τσουκαλάς σε δήλωση του με αφορμή την επιστολή πέντε βουλευτών της ΝΔ.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σημειώνει ότι «ο “επιτελικός” αυταρχισμός Μητσοτάκη απειλεί τη δημοκρατία».

 Αναλυτικά στη δήλωση του με τίτλο: «Πλέον και οι βουλευτές της ΝΔ ομολογούν πως ο “επιτελικός” αυταρχισμός Μητσοτάκη απειλεί τη δημοκρατία», ο κ. Τσουκαλάς αναφέρει:

 «Σε επιστολή τους η οποία δημοσιεύεται στην εφημερίδα “Τα Νέα” οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Αθανάσιος Ζεμπίλης, Ανδρέας Κατσανιώτης, Ξενοφών Μπαραλιάκος, Γιάννης Οικονόμου και Ιωάννης Παππάς ασκούν δριμεία κριτική στο επιτελικό κράτος αναφέροντας πως “γεννά ενίοτε ζητήματα θεσμικής ανισορροπίας που δεν συνάδουν με μια ώριμη κοινοβουλευτική δημοκρατία” και πως ο νόμος 4622/2019 για το επιτελικό κράτος στην πορεία προκάλεσε “υπερσυγκέντρωση εξουσιών σε μικρούς πυρήνες.

 Όταν οι ίδιοι οι βουλευτές της πλειοψηφίας εγείρουν ζητήματα λειτουργίας της δημοκρατίας, όλοι αντιλαμβάνονται πως το κράτος δικαίου και η διάκριση των εξουσιών βρίσκονται σε κίνδυνο.

 Ο “επιτελικός” αυταρχισμός Μητσοτάκη απειλεί τη δημοκρατία.

 Μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να εγγυηθεί άμεσα μια δημοκρατική επανεκκίνηση δικαιοσύνης, λογοδοσίας και διαφάνειας απέναντι στην ορμπανοποιήση».

Κώστας Τσουκαλάς ΠΑΣΟΚ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

