Εύβοια: Βουβός πόνος στην κηδεία του 17χρονου που σκοτώθηκε σε τροχαίο με ασθενοφόρο

Το τελευταίο αντίο είπαν συγγενείς και φίλοι στον 17χρονο που έχασε την ζωή του σε τροχαίο στην Εύβοια, όταν το μηχανάκι που οδηγούσε συγκρούστηκε με ασθενοφόρο.

Συγγενείς, φίλοι και πλήθος κόσμου, συμμαθητές και καθηγητές από το Γυμνάσιο Αλιβερίου που παρέμεινε σήμερα κλειστό, αποχαιρέτισαν τον 17χρονο.

Σύμφωνα με το evima.gr, νωρίτερα, φίλοι του 17χρονου βρέθηκαν έξω από το σπίτι του με τα μηχανάκια τους, συνοδεύοντάς τον μέχρι την εκκλησία όπου τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία.