Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του Δήμου Θεσσαλονίκης για την Παγκόσμια Εβδομάδα Εμβολιασμών

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, μέσω της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Πολιτικής, Αλληλεγγύης και Δημόσιας Υγείας και των Δημοτικών Ιατρείων του Τμήματος Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Μέριμνας Τρίτης Ηλικίας, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Εβδομάδας Εμβολιασμών, υλοποιεί δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών, με στόχο την ενίσχυση της πρόληψης και της προστασίας της δημόσιας υγείας μέσω των εμβολιασμών.

Στο πλαίσιο των δράσεων αυτών, πραγματοποιείται ενημερωτική εκδήλωση ευαισθητοποίησης την Τρίτη 28 Απριλίου 2026, στο Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, στην αίθουσα «Μανόλης Αναγνωστάκης», στις 17:30.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα δράσεων της Παγκόσμιας Εβδομάδας Εμβολιασμών και αφορά το σύνολο των δημοτικών δομών και υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης.
Παράλληλα, περιλαμβάνει την ευρεία διάχυση ενημερωτικού υλικού και σχετικής πρόσκλησης σε δομές και υπηρεσίες του Δήμου Θεσσαλονίκης, αναδεικνύοντας τη σημασία της έγκυρης ενημέρωσης και της ισότιμης πρόσβασης όλων των πολιτών σε ζητήματα υγείας.

Συγκεκριμένα, το ενημερωτικό υλικό θα προωθηθεί και θα αναρτηθεί σε:

  • ΚΑΠΗ
  • Τοπικές Κοινότητες
  • Δημοτικό Συμβούλιο
  • Σχολικές μονάδες Α΄ και Β΄ Βάθμιας Εκπαίδευσης
  • Αντιδημαρχίες
  • Παιδικούς Σταθμούς

Η δράση αυτή αποσκοπεί στην ανάδειξη της σημασίας των εμβολιασμών ως βασικού πυλώνα πρόληψης, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην προστασία της υγείας του πληθυσμού, και ιδιαίτερα των ευάλωτων ομάδων.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης στηρίζει σταθερά πρωτοβουλίες που προάγουν τη δημόσια υγεία, ενισχύουν την πρόληψη και καλλιεργούν υπεύθυνη στάση απέναντι στην ατομική και συλλογική υγειονομική θωράκιση.

Δήμος Θεσσαλονίκης

