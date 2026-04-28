Ξεκινούν οι ψεκασμοί κατά των κουνουπιών στο Δήμο Θέρμης – Τι πρέπει να ξέρουν οι πολίτες

Ξεκινούν οι προγραμματισμένες δράσεις ψεκασμών και επιδημιολογικής επιτήρησης στον Δήμο Θέρμης, στο πλαίσιο του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, οι οποίες θα διαρκέσουν ολόκληρη τη θερινή περίοδο.

Σύμφωνα με ενημέρωση του δήμου, παρεμβάσεις θα γίνονται από εξειδικευμένα συνεργεία με στόχο τον περιορισμό της όχλησης αλλά και την πρόληψη κινδύνων για τη δημόσια υγεία.

Για την εβδομάδα, 27 Απριλίου έως 3 Μαΐου το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις ακόλουθες Κοινότητες:

Τρίτη 28/04/2026: Ελαιώνας Μίκρας

Τετάρτη 29/04/2026: Νέο Ρύσιο, Ταγαράδες, Τρίλοφος, Καρδία, Πλαγιάρι

Πέμπτη 30/04/2026: Αγία Παρασκευή, Βασιλικά, Θέρμη, Τριάδι

Το πρόγραμμα κάθε εβδομάδας θα ανακοινώνεται εγκαίρως.

Οι δράσεις καταπολέμησης εστιάζουν κυρίως στην πρόληψη, με έγκαιρες παρεμβάσεις σε εστίες ανάπτυξης κουνουπιών πριν από την πλήρη ανάπτυξή τους σε έντομα. Με τον τρόπο αυτό μειώνεται σημαντικά ο πληθυσμός των κουνουπιών, περιορίζεται η ανάγκη για εκτεταμένους ψεκασμούς ακμαίων, ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος μετάδοσης ασθενειών.

Οδηγίες πρόληψης προς τους πολίτες

Η συμβολή των δημοτών είναι καθοριστικής σημασίας. Ο Δήμος καλεί όλους τους κατοίκους να εφαρμόζουν απλά αλλά αποτελεσματικά μέτρα πρόληψης:

Απομακρύνετε στάσιμα νερά από αυλές, μπαλκόνια και κήπους (πιατάκια γλαστρών, κουβάδες, λάστιχα κ.ά.)

Καθαρίζετε τακτικά υδρορροές και φρεάτια

Καλύπτετε δεξαμενές και δοχεία αποθήκευσης νερού

Ποτίζετε κατά προτίμηση τις πρωινές ώρες

Χρησιμοποιείτε σίτες σε πόρτες και παράθυρα

Χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαπωθητικά όπου απαιτείται

Σε περίπτωση που οι καιρικές συνθήκες ή άλλοι παράγοντες επηρεάσουν την εξέλιξη του προγράμματος, θα υπάρξει έγκαιρη ενημέρωση και επικαιροποίηση του χρονοδιαγράμματος.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο εξυπηρέτησης: 8001124424 (ώρες 09:00 – 16:00). Η συνεργασία όλων είναι το πιο αποτελεσματικό μέτρο προστασίας.