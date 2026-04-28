Θεσσαλονίκη: Τι είπε στους αστυνομικούς η μητέρα του 5χρονου που έμεινε μόνος στο σπίτι και πετούσε αντικείμενα από το μπαλκόνι

Αναστάτωση επικράτησε σήμερα το πρωί στη Λεωφόρο Βασιλέως Γεωργίου, στη Θεσσαλονίκη, όταν 5χρονο παιδί βγήκε στο μπαλκόνι διαμερίσματος στον έκτο όροφο και πετούσε αντικείμενα στον δρόμο. Η μητέρα του παιδιού έχει συλληφθεί με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο.

Πληροφορίες αναφέρουν πως η μητέρα του παιδιού ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς πως έφυγε για λίγη ώρα από το σπίτι προκειμένου να μεταβεί σε κάποιον γιατρό και πως το παιδί δεν θα έμενε μόνο του, αφού είχε ειδοποιήσει μία γυναίκα να αναλάβει τη φύλαξη του 5χρονου γιου της.

Η γυναίκα αναμένεται να οδηγηθεί αύριο στον Εισαγγελέα. Με εντολή εισαγγελέα, το παιδί αποδόθηκε σε άτομα του φιλικού περιβάλλοντος της γυναίκας.

Το περιστατικό έγινε λίγο μετά τις 11:30 σήμερα το πρωί. Ο ανήλικος που είχε βγει στο μπαλκόνι έριχνε αρχικά νερό με λάστιχο και μετά συνέχισε πετούσε αντικείμενα στον δρόμο επί περίπου 45 λεπτά.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί που προσέγγισαν το μπαλκόνι από την ταράτσα. Διασφάλισαν ότι ο ανήλικος δεν κινδυνεύει και στη συνέχεια βρήκαν τη μητέρα του παιδιού και την ειδοποίησαν. Εκείνη επέστρεψε στο σπίτι άμεσα.

“Ξεκίνησε το παιδάκι να ρίχνει νερό με το λάστιχο και φωνάζαμε από κάτω “σταμάτα”, μήπως και κανένας ενήλικας τον καταλάβει. Στη συνέχεια σταμάτησε να ρίχνει νερό και μετά με το που διαπίστωσε ότι δεν έχει άλλο νερό, άρχισε να ρίχνει πράγματα. Σκουπίδια, κουβάδες, πέτρες, ακόμα και… σκούπα ηλεκτρική. Τρομάξαμε πολύ, κάποιοι κάλεσαν την ΕΛ.ΑΣ. Ήταν πολύ σοκαριστικό. Μάλιστα από ότι είδαμε η Αστυνομία μπήκε από το δίπλα διαμέρισμα για να σταματήσει το παιδί”, τόνισε αυτόπτης μάρτυρας που βρέθηκε στο σημείο.

Ελληνική Αστυνομία Θεσσαλονίκη

