Αττική: Η κατάσταση της υγείας των πέντε τραυματιών από τους πυροβολισμούς του 89χρονου σε ΕΦΚΑ και Εφετείο

Στον Ερυθρό Σταυρό νοσηλεύονται οι πέντε τραυματίες από τις επιθέσεις του 89χρονου με καραμπίνα στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού και στο Εφετείο της οδού Λουκάρεως.

Η 1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής ανακοίνωσε ότι όλοι οι τραυματίες βρίσκονται εκτός κινδύνου και προς το παρόν υποβάλλονται σε συντηρητική αγωγή.

Η ανακοίνωση

Σήμερα 28/04/2026 διακομισθεί με το ΕΚΑΒ άρρεν ασθενής υπάλληλος του ΕΦΚΑ στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του Γ.Ν.Α «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ- ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ» μετά από αναφερόμενο πυροβολισμό με κυνηγητικό όπλο. Ο ασθενής προσήλθε αιμοδυναμικά σταθερός. Φέρει τραυματισμό στην οπίσθια επιφάνεια του δεξιού άκρου ποδός, στο ύψος της πτέρνας. Έγινε πλήρης κλινικοεργαστηριακός έλεγχος και αξονική αγγειογραφία. Δεν κατέδειξε κάτι μείζον.

Ακολούθως, διακομίσθηκαν με ΕΚΑΒ στο Γ.Ν.Α «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ- ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ» άλλες τέσσερις γυναίκες, υπάλληλοι του Πρωτοδικείου Αθηνών, με ανάλογους τραυματισμούς. Έγινε πλήρης κλινικοεργαστηριακός έλεγχος που δεν κατέδειξε κάτι μείζον. Οι ασθενείς στην παρούσα φάση αντιμετωπίζονται συντηρητικά.