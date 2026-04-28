ΑΑΔΕ: Πληρωμή πρώτης δόσης επιστροφής ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου ύψους 20,7 εκατ. ευρώ

Καταβάλλεται σήμερα η πρώτη δόση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης αγροτικού πετρελαίου για το 2026 σε 88.069 δικαιούχους, για τα τιμολόγια πώλησης που έχουν εκδοθεί και διαβιβαστεί στο myDATA και το eSend της ΑΑΔΕ, από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Μαρτίου 2026.

Το ποσό καταβολής ανέρχεται σε 20.683.487,16 ευρώ. Επιπλέον, είναι διαθέσιμη ειδική εφαρμογή «Επιστροφή ΕΦΚ Αγροτών 2026» στην ψηφιακή πλατφόρμα myBusinessSupport της ΑΑΔΕ.

Στην εφαρμογή, οι αγρότες μπορούν να δουν αναλυτικά τα τιμολόγια καυσίμων (diesel κίνησης) που έχουν ληφθεί υπόψη για τον υπολογισμό της επιστροφής ΕΦΚ. Στην ειδική ενότητα «Πληρωμές Λίτρων Αγορών Πετρελαίου Κίνησης», εμφανίζονται τα ποσά που έχουν καταβληθεί και τα αντίστοιχα λίτρα πετρελαίου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:
• Τηλεφωνικά στο 1521, χωρίς χρέωση, εργάσιμες ημέρες από 7:00 έως 20:00
• Ψηφιακά στο my1521, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, επιλέγοντας: Θέματα Τελωνείων > Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης > Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης – Επιστροφές ΕΦΚ.

