Παπαζάχος για Σκιάθο: “Δεν μπορούμε να ξέρουμε ακόμα αν είναι ο κύριος σεισμός”

«Δεν μπορούμε να ξέρουμε ακόμα αν είναι ο κύριος σεισμός είναι πολύ νωρίς» αναφέρει ο καθηγητής σεισμολογίας, Κώστας Παπαζάχος αναφορικά με τη σεισμική δόνηση 4,8 Ρίχτερ που σημειώθηκε στη Σκιάθο το απόγευμα της Τρίτης.

Σύμφωνα με το καθηγητή ο οποίος μίλησε στο cnn.gr το ρήγμα είναι οριζόντιας μετατόπισης και εντοπίζεται βορειοδυτικά του νησιού.

Το ρήγμα δεν είναι γνωστό, όμως αποτελεί τμήμα της τάφρου του βορείου αιγαίου.

Το ανατολικό του τμήμα που περιλαμβάνει την περιοχή του Μαρμαρά και την Καλλίπολη μέχρι τον Άθω και τη Σιθωνία είναι υψηλής σεισμικότητας ενώ το δυτικό που περιλαμβάνει τη Σιθωνία και τις βόρειες Σποράδες εμφανίζει μικρότερη παραμόρφωση και μικρότερη σεισμική ακολουθία.

Σύμφωνα με τον καθηγητή έχουν σημειωθεί και στο παρελθόν σεισμοί στην συγκεκριμένη περιοχή το 1868, και το 1965 ανάμεσα σε Σκόπελο και Αλλόνησο.

Ο κ. Παπαζάχος αναφέρει πως από την στιγμή που υπάρχει σεισμική ακολουθία παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο μεγαλύτερου σεισμού και οι πολίτες οφείλουν να παραμένουν σε επιφυλακή. Ωστόσο δεν υπάρχει θέμα ανησυχίας, εφόσον ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των τοπικών αρχών.

Κώστας Παπαζάχος Σεισμός

