Ηράκλειο: Διασωληνωμένος 17χρονος μετά από σύγκρουση με αγροτική κλούβα που οδηγούσε ηλικιωμένος 93 ετών

Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει στην εντατική του νοσοκομείο ένας 17χρονος ντελιβεράς μετά από τροχαίο στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Το τροχαίο σημειώθηκε στον κεντρικό δρόμο των Μοιρών στην Κρήτη, λίγο πριν από την είσοδο στην κωμόπολη το απόγευμα της Κυριακής.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά ο 17χρονος που οδηγούσε μια μηχανή μικρού κυβισμού και έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα, χωρίς κράνος, «καρφώθηκε» σε αγροτικό αυτοκίνητο «κλούβα», που έβγαινε στον κεντρικό από κάθετο δρόμο, την οποία οδηγούσε ένας άντρας 93 ετών, που παραβίασε το «STOP».

Άμεσα στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και παρέλαβε τον 17χρονο, ο οποίος είχε βαριά τραύματα στο κεφάλι και στο σώμα και η κατάστασή του είναι εξαιρετικά κρίσιμη.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Ηρακλείου, ο ηλικιωμένος οδηγός είχε δίπλωμα αυτοκινήτου σε ισχύ. Την προανάκριση έχει αναλάβει η Τροχαία Ηρακλείου.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Αίσιο τέλος στην εξαφάνιση του 48χρονου από την Καλαμαριά

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 23 ώρες πριν

ΕΒΕΘ: Να επισπευσθεί η σύνδεση του Λιμένα Θεσσαλονίκης με την ΠΑΘΕ

ΔΙΕΘΝΗ 4 ώρες πριν

Νέα Υόρκη: Οδός ονομάστηκε σε “Anastasios Tsakos”, προς τιμήν Έλληνα αστυνομικού μετά τη δολοφονία του

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 7 ώρες πριν

Σφοδρή πολιτική σύγκρουση για το θέμα των υποκλοπών – Υπέρ της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για εξεταστική ο ΣΥΡΙΖΑ

ΠΑΙΔΕΙΑ 1 ώρα πριν

Από την ΚΑΡΠΑ έως την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών: Συνεργασία Αριστοτελείου Πανεπιστημίου με Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

Γιώργος Γεραπετρίτης από Τρίπολη: Επανεκκίνηση διαλόγου με τη Λιβύη για ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδα