 Όλες οι ειδήσεις
Κρήτη: Νέο επεισόδιο ανάμεσα στις δύο οικογένειες στα Βορίζια και δύο συλλήψεις

Τεταμένη εξακολουθεί να είναι η κατάσταση στα Βορίζια του Δήμου Φαιστού, πέντε μήνες μετά το ένοπλο επεισόδιο που σόκαρε το πανελλήνιο και στοίχησε τη ζωή σε δύο ανθρώπους, τον 39χρονο Φανούρη Καργάκη και την 57χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη.

Η ένταση ανάμεσα στις δύο οικογένειες συνεχίζεται, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες του CRETA24 από την αστυνομία, χθες το απόγευμα (27/04) υπήρξε νέο επεισόδιο, που είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη δύο γυναικών από την οικογένεια Φραγκιαδάκη.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την καταγγελία που υπέβαλε στις αστυνομικές αρχές 33χρονη, μέλος της οικογένειας του Φανούρη Καργάκη, ο γιος της 11 ετών απειλήθηκε από μέλη της έτερης οικογένειας.

Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη δύο γυναικών 20 και 24 ετών από την οικογένεια Φραγκιαδάκη, οι οποίες κατηγορούνται ότι απείλησαν τον ανήλικο.

Πληροφορίες αναφέρουν πως οι δύο γυναίκες αφέθηκαν ελεύθερες με εντολή Εισαγγελέα.

Βορίζια Κρήτη

