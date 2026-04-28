MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Τραμπ: Το Ιράν μας ενημέρωσε πως βρίσκεται σε κατάσταση κατάρρευσης – Θέλουν να ανοίξουμε τα Στενά του Ορμούζ

|
THESTIVAL TEAM

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε την Τρίτη με ανάρτησή του στο Truth Social ότι το Ιράν ενημέρωσε τις ΗΠΑ πως βρίσκεται σε «κατάσταση κατάρρευσης» και θέλει οι ΗΠΑ να ανοίξουν το Στενά του Ορμούζ «το συντομότερο δυνατό».

Ακόμη, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι το Ιράν προσπαθεί να ξεκαθαρίσει την κατάσταση στην ηγεσία τους.

Η ανάρτηση του:

«Το Ιράν μόλις μας ενημέρωσε ότι βρίσκεται σε «κατάσταση κατάρρευσης». Θέλουν να «ανοίξουμε το Στενό του Ορμούζ» το συντομότερο δυνατό, καθώς προσπαθούν να ξεκαθαρίσουν την κατάσταση στην ηγεσία τους (πράγμα που πιστεύω ότι θα καταφέρουν!). Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον που δείξατε για το θέμα αυτό! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ»

Ντόναλντ Τραμπ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

