Η Καρδιολογία του Μέλλοντος στις “Ιπποκράτειες Ημέρες 2026”

Από τη διάγνωση μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) μέχρι την εξατομικευμένη ιατρική ακριβείας και τη χρήση εικονικών ασθενών, η καρδιά της σύγχρονης τεχνολογίας στην καρδιολογία χτυπά φέτος στη Θεσσαλονίκη. Το συνέδριο «Ιπποκράτειες Ημέρες Καρδιολογίας 2026», διοργανώνει η Β’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική ΑΠΘ σε συνεργασία με την Εταιρεία Αθηροσκλήρωσης Βορείου Ελλάδος, στο Ξενοδοχείο Electra Palace στις 15-16 Μαΐου 2026.

Τεχνολογία Αιχμής & Καινοτομία

Στην κορυφή της ατζέντας βρίσκονται οι εξελίξεις που αλλάζουν τον χάρτη της υγείας:

AI & Ηλεκτροκαρδιογράφημα: Παρουσιάζεται η ενισχυμένη διαγνωστική ισχύς του ΗΚΓ μέσω αλγορίθμων Τεχνητής Νοημοσύνης στην καθημερινή πράξη.

Ιατρική Ακριβείας: Η γενετική και η εξατομικευμένη θεραπεία στο επίκεντρο της αντιμετώπισης καρδιαγγειακών παθήσεων.

Virtual Training: Εκπαίδευση με τη χρήση εικονικών καρδιολογικών ασθενών και Hands-on Workshops σε επείγουσα καρδιολογία και αιμοδυναμική.

Καρδιονεφρομεταβολικό Σύνδρομο: Παρουσίαση, για πρώτη φορά, του κειμένου ομοφωνίας ειδικών υπό την αιγίδα της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας.

«Στόχος μας είναι ένα συνέδριο που δεν θα αποτελεί απλώς μια καταγραφή εξελίξεων, αλλά μια ζωντανή, διαδραστική πλατφόρμα όπου οι νέοι καρδιολόγοι θα συζητούν, θα ψηφίζουν και θα συνδιαμορφώνουν τις κλινικές αποφάσεις του μέλλοντος.», δήλωσε ο Καθηγητής Καρδιολογίας, Διευθυντής της Β’ Καρδιολογικής Κλινικής ΓΝΘ Ιπποκρατείου και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου κ. Νίκος Φραγκάκης.

40 Χρόνια Ιστορίας – Μια Νέα Αφετηρία

Η φετινή διοργάνωση φέρει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς συμπληρώνονται 40 χρόνια συνεχούς λειτουργίας της Β’ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Τέσσερις δεκαετίες αριστείας στην εκπαίδευση και την έρευνα γιορτάζονται με ένα πρόγραμμα που κοιτάζει το μέλλον, φιλοξενώντας κορυφαίες προσωπικότητες όπως ο διεθνούς φήμης αρρυθμιολόγος Paolo Della Bella.

Διαδραστικότητα: Το κοινό στο επίκεντρο

Πέρα από τις κλασικές διαλέξεις, οι «Ιπποκράτειες Ημέρες» εισάγουν καινοτόμα formats:

«My Way»: Έμπειροι καρδιολόγοι αποκαλύπτουν πώς διαχειρίζονται σύμπλοκα περιστατικά εκεί που οι οδηγίες σταματούν.

«Το Βήμα είναι δικό σας»: Μια ανοιχτή συνεδρία όπου οι συμμετέχοντες θέτουν τα ερωτήματα και το κοινό ψηφίζει, συνδιαμορφώνοντας τις κλινικές αποφάσεις.

Η Φωνή του Ασθενή: Για πρώτη φορά, οι ίδιοι οι ασθενείς αναδεικνύουν τις δικές τους αξίες και προτεραιότητες στη θεραπευτική διαδικασία.

Το συνέδριο δίνει επίσης βήμα στη νέα γενιά, με νέους καρδιολόγους να παρουσιάζουν περιστατικά που αξιολογούνται ζωντανά από επιτροπή και ακροατήριο. Περισσότερες πληροφορίες για το Συνέδριο εδώ.